Gündeme bomba gibi düşen Haşim Kılıç iddiasına Millet İttifakı cephesinden ilk yanıtı İYİ Parti verdi

Cumhurbaşkanı adayı olarak eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın 2023 seçimlerinde Millet İttifakının adayı olacağı iddiasına Millet İttifakı cephesinden ilk yanıt geldi. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, "Genel Başkanımız aday kriterlerini sıraladı. Elde bilgi olmadan böyle şeyler paylaşılmamalı" dedi.

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Millet İttifakın adayının kim olacağıyla ilgili tartışmalar devam ederken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tartışmalarından sonra bu kez de eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'la ilgili bomba bir iddia gündeme düşmüştü. Millet İttifakı'nın Kılıç'ı aday olarak düşündüğü öne sürülmüştü.

Millet ittifakı cephesinden ilk yanıt

Haşim Kılıç'la ilgili iddialara Millet İttifakı cephesinden ilk kez yanıt geldi. TV100'de yayınlanan Pazar Siyaseti programının konuğu olan İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in 'Millet İttifakının adayı' tanımına vurgu yapan Poyraz, "Genel Başkanımız katıldığı toplantı ve bütün açık alanlarda bu sürece ilişkin adayın temel kriterlerini belirledi. 'Biz ikinci bir Erdoğan vakası istemiyoruz' dedi. '13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakının adayı olacak' dedi. Son dönemlerde şöyle bir şey yapılmaya başlandı. İsimlerdeki popülerlik merkeze alınarak siyaset dizayn edilmeye başlandı. Bununla ilgili elinizde bir veri olmadan bir kulis üzerinden kendi popülerliğinizi artırmak için bu tür yorumlar yapmamalı, açıklama yapılmamalı" dedi.