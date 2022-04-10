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Asgari ücrete ek zam olacak mı? AK Parti'den dikkat çeken açıklama

Asgari ücrete ek zam olacak mı? AK Parti'den dikkat çeken açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ asgari ücrete ek zam tartışmalarına ilişkin "gelen verilerin enflasyonun altında kaldığını görürsek, gerekirse müdahale yapmaktan çekinmeyiz" dedi.

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İşçi, memur ve emeklilerin yanı sıra, yasal olarak yılda bir kez artırılan asgari ücrete "ek zam" talebi, iktidar partisinde konuşulmaya devam ediyor.

Yıllık enflasyonun yüzde 61 çıkmasıyla birlikte asgari ücret tartışmaları gündemden inmiyor.

Cumnurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde asgari ücrete ilişkin açıklamasında "olağanüstü gelişme" vurgusu dikkat çekti.

Merak edilen konuya dair en yeni açıklama AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan geldi. 

"Gerekirse müdahale yapmaktan çekinmeyiz"
Kanal 7’ye konuşan Dağ, “Enflasyonun altına kimseyi ezdirmeyeceğiz” dediklerini ve ezdirmediklerini, yüzde 30-40 oranındaki zamlarla bunu ortaya koyduklarını ifade etti.

Dağ, ticari hayattaki hareketliliğin devam ettiğini, sabit gelirliler konusunda da hamleler yapmaları gerektiğini belirterek “Asgari ücretle ilgili bir irade ortaya koyduğunuzda herkes kendi çalışanlarına bir artış koymuş oluyor ve insanların alım gücünü bir seviyede tutmaya çalışıyoruz” dedi.

AK Parti yöneticisi Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü: “İlgili bakanlıklarımız şu anda takip ediyor, gelen verilere göre zaten temmuz ayında memurlarla ilgili bir gündem var, asgari ücretle ilgili aralık ayında konuşuluyor. Ama gelen verilerin enflasyonun altında kaldığını görürsek, gerekirse müdahale yapmaktan çekinmeyiz.”

Dağ, enflasyonun haziranda düz bir çizgiye ulaşacağını, kasım ayından itibaren de düşmeye başlayacağını öne sürdü.

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