Başakşehir konuk olduğu Sivasspor'u net skorla geçti

Süper Lig'in 32. haftasında Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından 53 puanla 4. sıraya yerleşen Başakşehir, 33. haftada Altay deplasmanına gidecek. 41 puanla 12. sırada yer bulan Sivasspor ise Hatayspor'a konuk olacak.Abone ol
3. dakikada Başakşehir öne geçti. Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Deniz Türüç ön direğe ortaladı. Aleksic'in kafayla altıpasa doğru gönderdiği meşin yuvarlak Goutas'a çarparak filelere gitti: 0-1
7. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Fajr'ın direkt kaleye gönderdiği topu kaleci Volkan Babacan çift yumrukla uzaklaştırdı.
14. dakikada rakip ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Deniz Türüç'ün vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı rahat kontrol etti.
16. dakikada ceza yayının solunda topla buluşan Uğur Çiftçi'nin ortasında penaltı noktası civarında iyi yükselen Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.
22. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Fajr'ın ortasına ceza sahasında iyi yükselen Ulvestad'ın kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarıya çıktı.
24. dakikada sağ çaprazdan rakip ceza alanına giren Erdoğan Yeşilyurt'un şutunda kaleci Volkan Babacan'dan dönen topa Yatabare dokunamayınca Sivasspor mutlak bir golden oldu.
40. dakikada Tolga Ciğerci'nin ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top az farkla üstten auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
46. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Deniz Türüç'ün ortasına altıpasta iyi yükselen Aleksic'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
48. dakikada ev sahibi ekip serbest vuruş kazandı. Erdoğan Yeşilyurt'un direkt kaleye gönderdiği topu kaleci Volkan Babacan uzanarak son anda kornere çeldi.
57. dakikada Deniz Türüç'ün ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Okaka'nın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
60. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Okaka'nın pasında Deniz Türüç'ün ceza yayından etkili vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2
66. dakikada Serdar Gürler'in sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahasında Deniz Türüç'ün volesinde top üst direğe çarparak dışarıya çıktı.
74. dakikada şık hareketlerle soldan rakip ceza alanına giren Gradel'in şutunda kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
81. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Yatabare'nin ceza sahası dışından sol çaprazdan çektiği şutta kaleci Volkan Babacan topu kornere gönderdi.
Mücadele Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Sivasspor: 0 - 2 :Başakşehir
Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül
Hakemler: Halil Umut Meler, Ali Saygın Ögel, İlker Takpak
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz (Dk. 77 Sefa Yılmaz), Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan (Dk. 88 Özkan Yiğiter), Ulvestad (Dk. 69 Kerem Atakan Kesgin), Fajr (Dk. 77 Konate), Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Yatabare
Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Lima, Tolga Ciğerci, Mahmut Tekdemir (Dk. 85 Pizzi), Deniz Türüç (Dk. 86 Guldbrandsen), Aleksic (Dk. 75 Salih Uçan), Trezeguet (Dk. 59 Serdar Gürler), Okaka (Dk. 85 Atabey Çiçek)
Goller: Dk. 3 Goutas (Kendi kalesine), Dk. 60 Deniz Türüç (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 28 Mahmut Tekdemir, Dk. 54 Caiçara, Dk. 90+2 Epureanu (Medipol Başakşehir), Dk. 38 Uğur Çiftçi, Dk. 67 Ahmet Oğuz (Demir Grup Sivasspor)