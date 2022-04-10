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Rusya'nın sır planı deşifre oldu! İşte Ukrayna'daki yeni hedef...

Rusya'nın sır planı deşifre oldu! İşte Ukrayna'daki yeni hedef...

Savaşın ilk günlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef alan ancak haftalarca süren kuşatmaya rağmen kenti düşüremeyen Rusya'nın yeni hedefi yayınlanan uydu görüntüleri ile deşifre oldu.

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RUSYA, dünyadaki en büyük ve en güçlü ordulardan birine sahip ancak buna rağmen Ukrayna'da bugüne kadar istediği ilerlemeyi sağlayamadı. Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'i düşürememesi bununun en büyük kanıtı olarak gösteriliyor.

Ukrayna'daki savaş tüm hızıyla sürerken Rusya'nın sır gibi sakladığı yeni planı uydulara yakalandı. Bir süredir hedefini doğudaki bölgelere çevirdiği belirtilen Rusya'nın bölgeye yaptığı askeri sevkiyat görüntülendi.

13 kilometrelik konvoy
Maxar tarafından çekilen görüntülerde 13 kilometre uzunluğundaki askeri konvoyun Ukrayna'nın doğusuna doğru ilerlediği net bir şekilde görülüyor. Söz konusu birliklerin Luhansk ve Donetsk bölgelerindeki cephe hatlarına gittiğine inanılıyor.

Velykyi Burluk kasabasında görüntülenen konvoyda çok sayıda zırhlı araç topçu birliği olduğu dikkatlerden kaçmadı.

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