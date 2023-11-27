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İstanbul’da toprak kayması nedeniyle 5 katlı bina tahliye edildi

İstanbul’da toprak kayması nedeniyle 5 katlı bina tahliye edildi

İSTANBUL Maltepe’de kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binanın temelinde toprak kayması meydana geldi, yanındaki 5 katlı apartman tedbir amacıyla boşaltıldı.

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Maltepe’de Çınar Mahallesi Manas Sokak’ta kentsel dönüşüm amacıyla yıkılan binanın temelinde toprak kayması oldu. Bu sırada temelin yanındaki 5 katlı binaya ait bahçenin istinat duvarı çöktü. Bunun üzerine bina sakinleri, tedbir amacıyla tahliye edildi.

Apartman yöneticisi Tuncay Erkova, çökme sesleri üzerine dışarı çıktıklarını belirterek, “Toprak kaymasının ardından apartmanımızın arkasındaki istinat duvarı çöktü. Komşular çökme seslerini duyunca bizi uyardılar. Olay yerine gelen ekipler, tedbiren binayı boşaltmamızı istedi.” dedi.

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