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Ankara'da bekçi, eşini tabancayla öldürdükten sonra intihar etti

Ankara'da bekçi, eşini tabancayla öldürdükten sonra intihar etti

ANKARA'da Çarşı Mahalle Bekçisi İ.Ö.K, tartıştığı eşi A.N.K'yi beylik tabancasıyla öldürdükten sonra aynı tabanca ile intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ankara'da tartıştığı i A.N.K'yi öldüren Çarşı Mahalle Bekçisi İ.Ö.K daha sonra kendi tabancası ile intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Edinilen bilgiye göre, Mamak İlçesi Nato Yolu Caddesi 35 numaradan silah sesleri duyulduğu bilgisi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli Çarşı Mahalle Bekçisi İ.Ö.K ve eşi A.N.K'nin cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan ilk incelemede tartıştığı eşi A.N.K'yi öldüren Çarşı Mahalle Bekçisi İ.Ö.K daha sonra kendi tabancası ile intihar ettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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