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İstanbul'da Cuma namazı kılınacak camilerin listesi! Vali Ali Yerlikaya duyurdu

İSTANBUL 'da hangi camilerde cuma namazı kılınacak sorusunun cevabı yanıtını buldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 29 Mayıs Cuma günü Cuma Namazı kılınacak camii, mescit ve diğer açık alanların duyurusunu özel bir video ile paylaştı. İstanbul’da başta Süleymaniye, Sultanahmet, Yeni Camii (Eminönü), Ortaköy Camii ve Çamlıca Camii’nde Cuma namazı kılınabilecek.

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Diyanet tarafından, koronavirüs ile mücadele kapsamında 16 Mart'ta camilerde toplu ibadet ve faaliyetlere ara verilmişti.Kararın ardından İstanbul'daki 3 bin 515 cami ve mescit tarihi bir sessizliğe bürünmüştü.

İbadete ara verilen camiler 2,5 ayın ardından yarın itibarıyla, belirlenen şartlara uygun olarak cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak.

İstanbul Valiliği liste hazırladı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, kentte yarın cuma namazı kılınabilecek camileri, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla açıkladı. İstanbul’da başta Süleymaniye, Sultanahmet, Yeni Cami (Eminönü), Ortaköy Cami ve Çamlıca Cami'nde cuma namazı kılınabilecek.

Öte yandan hangi ilçede hangi camide cuma namazının kılınacağı İstanbul Valiliğinin sitesinden açıklandı.

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