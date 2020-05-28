Adana'da 7 çocuğundan kimse sahip çıkmadı insafsız gelinler sokağa attı
ADANA'da 7 çocuk büyüten 75 yaşındaki yaşlı kadın yakınları tarafından sokağa atıldı. Gelinlerinin kendisini sokağa bıraktırdığını söyleyen Sakine Çamer, 'Kediler bile analarını böyle atmaz' diye gözyaşı döktü.
Adana'da kalp ve böbrek yetmezliği rahatsızlığı bulunan ve tekerlekli sandalyeye bağlı olan 75 yaşındaki 7 çocuklu kadın, hastaneden çıktığı gün sokağa atıldı. Utanç verici bu olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 75 yaşındaki Sakine Çamer böbrek yetmezliği nedeniyle hastaneye giderek diyalize girdi.
Eşyalarla birlikte sokağa bırakıldı: Aynı zamanda kalp yetmezliği rahatsızlığı bulunan ve tekerlekli sandalyeye bağlı olanyaşlı kadın, diyalize girdikten sonra hastaneden çıkıp çocuklarının evine gitti. 7 çocuk annesi kadın bir yakını tarafından eşyalarıyla birlikte Gülpınar Mahallesi'ndeki bir sokağa bırakıldı.
Bu durumu gören vatandaşlar üzülerek yaşlı kadına yardım etmeye çalıştı. Kadın yaşadıkları karşısında çok üzgün olduğunu belirterek şöyle gözyaşı döktü:
"Çocuklarım bana bakmıyor. Hastaneden çıktım gelinlerim beni buraya bıraktırıp gitti.