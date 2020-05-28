Adana'da 7 çocuğundan kimse sahip çıkmadı insafsız gelinler sokağa attı

Adana'da kalp ve böbrek yetmezliği rahatsızlığı bulunan ve tekerlekli sandalyeye bağlı olan 75 yaşındaki 7 çocuklu kadın, hastaneden çıktığı gün sokağa atıldı. Utanç verici bu olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 75 yaşındaki Sakine Çamer böbrek yetmezliği nedeniyle hastaneye giderek diyalize girdi.