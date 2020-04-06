İstanbul'da 4 bina koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı

İSTANBUL Bağcılar'da koronavirüs (Covid-19) testleri pozitif çıkan vatandaşların yaşadığı 4 bina karantina altına alındı.... Valilik son dakika gelişmeyi duyurdu...

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İstanbul'un Bağcılar ilçesinde Covid-19 testleri pozitif çıkan vatandaşların ikamet ettiği 4 binanın karantinaya alındığı bildirildi. Bağcılar Kaymakamlığından yapılan açıklama, binadakilerin testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

*04 Nisan 2020 tarihinde toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuz tarafından yapılan değerlendirmelerde; "İlçemiz Merkez, Çınar, Kirazlı ve Kazım Karabekir Mahallelerindeki 4 binada ikamet eden vatandaşlarımızda yapılan Covit-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle, bu binalarda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri uyarınca KARANTİNA tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 06.04.2020 – Saat 14.30"

Polis giriş çıkışları kapattı

O binalardan biri de Bağcılar Merkez Mahallesi 718 Sokak'taki 5 katlı bina. Binanın girişine polis emniyet şeridi çekti. Binaya giriş ve çıkışlara izin verilmiyor. Binanın çevresinde Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri nöbet tutuyor. Dairelerde yaşanan vatandaşların ihtiyaçlarının ise karşılandığı kaydedildi.