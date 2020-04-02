İstanbul ve Ankara'da koronavisünden etkilenebilecek en riskli ilçeler

Koronavirüs dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yayılmaya devam ediyor. Virüs kalabalık şehirlerde çok daha hızlı yayılırken Prof. Dr. Onur Başer, şehirlerin sıkışıklık endeksine göre, İstanbul ve Ankara'da koronadan etkilenebilecek riskli bölgeleri açıkladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam saatlerinde koronavirüs vakaları üzerine yaptığı açıklamada, en fazla vakanın İstanbul'da görüldüğünü belirtti. Yaklaşık yüzde 60'la kentteki vaka sayısı 8 bin 852 olurken, İstanbul'un ardından ise İzmir ve Ankara geliyor...

ABD'de araştırma görevlisi olan Prof. Dr. Onur Başer de İstanbul ve Ankara'da, virüsün yayılma hızı beklentileri üzerine bir çalışma gerçekleştirdi.

İstanbul için en riskli bölgeler

İstanbul'un sıkışıklık endeksine göre risk haritasını yorumlayan Pror. Dr. Onur Başer, en riskli bölgeleri açıkladı.

İşte o bölgeler:

Esenler, Zeytinburnu, Bahçelievler, Güngören, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Fatih ve Esenyurt.

En az riskli bölgeler

En az riskli bölgeler ise Çatalca, Şile, Adalar, Silivri, Büyükçekmece, Beykoz, Sarıyer, Başakşehir, Arnavutköy ve Tuzla.

Ankara'da riskli ve az riskli bölgeler

Ankara'nın ilçeler bazında virüs yayılma hızını da hesaplayan Onur Başer, en sıkışık bölgenin Keçiören olduğunu belirtti.

Mamak ve Sincan da riskli bölgeler arasındayken, az riskli bölgeler ise Bala, Güdül, Haymana ve Evren oldu.