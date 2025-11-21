BIST 10.844
İstanbul Havalimanı günlük 1468 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı, 10-16 Kasım arasında günlük ortalama 1468 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 10-16 Kasım'a ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

Buna göre, İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1468 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1301 uçuşla Londra Heathrow, 1289 uçuşla Amsterdam, 1250 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1215 uçuşla Frankfurt havalimanları takip etti.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ise günlük 736 uçuşla Avrupa'nın en yoğun 10'uncu havalimanı oldu.

