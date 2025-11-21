BIST 10.888
Beşiktaş'ta temizlik! Sergen Yalçın kadroda yer açıyor, 4 isme yol verdi

Beşiktaş, ara transfer dönemi öncesinde kadro yapılanmasına yönelik detaylı bir çalışma yürütüyor. Teknik heyet ve scout ekibi, takviye yapılacak mevkiler için geniş bir izleme listesi hazırladı. Yabancı oyuncu kontenjanının dolu olduğu kulüpte, genç yabancılar için ayrılan iki kontenjan boş. Yönetim, transferler için öncelikle mevcut kadroda yer açmayı hedefliyor. Beşiktaş, Svensson, Jurasek, Uduokhai ve Rafa Silva'nın takımdan ayrılmasını gündemde tutuyor.

Beşiktaş'ta teknik heyet ve scout ekibi, ara transfer dönemi öncesinde kadro yapılanmasına yönelik detaylı bir çalışma yürütüyor. Siyah-beyazlılar, dört bölgeye takviye yapmayı planlarken dört oyuncuyla da yolların ayrılması gündemde.

KADRO PLANLAMASINDA HAREKETLİLİK

Beşiktaş'ta teknik heyet, Ümraniye'de görev yapan scout ekibiyle birlikte sezonun ikinci yarısında takviye yapılacak mevkiler için geniş bir izleme listesi hazırladı. Oyuncu profillerine yönelik çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

YABANCI KONTENJANI DURUM

Siyah-beyazlıların toplam 12 yabancı oyuncu kontenjanı dolu durumda. Genç yabancılar için ayrılan iki kontenjan ise hâlâ boş bulunuyor. Yönetim, yapılacak transferler için öncelikle mevcut kadroda yer açmayı hedefliyor.

4 BÖLGEYE TAKVİYE

Habere göre Beşiktaş'ın ara transfer dönemindeki öncelikli hedefleri şu bölgeler olacak:

Stoper
Orta saha
Sol bek
Kanat

Bu doğrultuda kontenjan boşaltmak isteyen yönetim, Jonas Svensson ile yolların ayrılmasını, David Jurasek'in ise kiralık sözleşmesinin erken feshedilmesini planlıyor.

UDUOKHAI İÇİN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Birçok kulübün radarında bulunan Felix Uduokhai için gelecek tekliflerin yönetim tarafından değerlendirileceği belirtildi. 6.5 milyon euro maliyetle kadroya katılan Alman stoper için satın alma opsiyonlu önerilere de açık kapı bırakıldı.

RAFA SILVA'DA AYRILIK İHTİMALİ

Svensson, Jurasek ve Uduokhai'nin ardından ayrılık yaşanabilecek bir diğer ismin Rafa Silva olduğu ifade edildi. Portekizli oyuncuyla yolların ayrılma ihtimali yüksek bir seçenek olarak gündemde duruyor. Böylece Beşiktaş'ta ayrılacak oyuncu sayısının 4'e çıkması bekleniyor.

