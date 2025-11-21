ABD'nin İsrail Büyükelçisi'nin Beyaz Saray'dan habersiz İsrail casusu Pollard'la görüştüğü iddia edildi

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin, İsrail adına casusluk yaptığı gerekçesiyle 30 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 2015'te şartlı tahliye edilen Jonathan Pollard ile Beyaz Saray'ın bilgisi dışında görüştüğü iddia edildi.

The New York Times (NYT) gazetesinin ismini açıklamak istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Huckabee ile İsrail adına casusluk yaptığı için 1985'te tutuklanan ve Kasım 2015'te şartlı tahliye edilen ABD'li Pollard, temmuzda Kudüs'teki ABD Büyükelçiliği'nde Beyaz Saray'ın bilgisi dışında görüştü.

Kaynaklar, ABD'li bir diplomatın, casusluktan hüküm giymiş bir isimle görüşmesinin ve görüşmenin resmi makamlara önceden bildirilmemesinin Washington'da rahatsızlığa neden olduğunu belirtti. Gazeteye açıklama yapan Pollard, Huckabee ile görüştüğünü doğruladı.

Pollard, serbest kaldığından bu yana ilk kez bir ABD yetkilisi tarafından ABD'nin hükümet binasında ağırlandığını belirterek, "Dostça bir görüşmeydi." ifadesini kullandı. Görüşmede, "birçok konunun" gündeme geldiğini vurgulayan Pollard, görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Pollard, İsrail adına casusluk yaptığı için pişman olmadığını belirterek ABD'nin İsrail'i istihbarat paylaşımının dışında bıraktığını savundu. Yakın zamanda İsrail Parlamentosunda aday olmayı planladığını ifade eden Pollard, ABD Başkanı Donald Trump için "Suudi altınları için bizi resmen satmış bir deli." dedi.

Beyaz Saray'ın görüşmeden haberi yoktu

Kaynaklar, Pollard ile görüşmenin Huckabee'nin resmi programında yer almadığını ve ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA) İsrail'deki istasyon şefinin görüşmeyi öğrendikten sonra "alarm durumuna" geçtiğini aktardı.

Beyaz Saray'ın da görüşmeden haberdar olmadığını aktaran kaynaklar, konu öğrenildiğinde diğer üst düzey yetkililerin rahatsızlık duyduğunu ifade etti. Ancak, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, basın mensuplarının konuya ilişkin sorusu üzerine Beyaz Saray'ın görüşmeden haberdar olmadığını ancak Trump'ın Büyükelçi Huckabee'nin arkasında olduğunu belirtti. Öte yandan CIA, NYT'nin konuya ilişkin sorularını yanıtlamadı.

ABD Büyükelçiliği haberin "yanlış" olduğunu öne sürdü

ABD Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Huckabee'nin "çok sayıda kişiyle görüşmeler yaptığı ve genel politika gereği görüşmelerin içeriği hakkında yorum yapmadıkları" belirtildi.

Açıklamada, Pollard ile Huckabee görüşmesine ilişkin bu haberin "yanlış bilgilerle dolu" olduğu savunuldu. ABD Dışişleri Bakanlığının söz konusu görüşmeyi önceden onaylayıp onaylamadığı ise bilinmiyor.

İsrail için casusluk olayı

Yahudi kökenli Jonathan Pollard, 1985'te ABD Deniz Kuvvetlerinde çalışırken İsrail için ajanlık yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Pollard, İsrail istihbaratına gizli belgeler temin ederken yakalanmış, ABD yönetimi Soğuk Savaş döneminde ulusal güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle Pollard'ı yargılamıştı.

1987'de ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Pollard, sadece İsrail'in güvenliği konusunda belgeler temin ettiğini iddia etse de bazı belgelerin eski Sovyetler Birliği'nin eline geçmiş olabileceği ileri sürülmüştü.

2012'de ortaya çıkan 1987 tarihli bir CIA belgesi, Pollard'ın Arap ülkeleri ve Pakistan'ın nükleer çalışmaları, "Arapların tuhaf silahları", eski Sovyet uçakları, eski Sovyet hava savunması, eski Sovyetler Birliği'nin havadan havaya ve havadan karaya füzeleri, Arap muharebe düzeni, konuşlanması ve hazırlığı gibi konular üzerine yoğunlaştığını göstermişti. Pollard'ın İsrail'e ne tür belgeleri sızdırdığı ise hiçbir zaman tam olarak açıklanmamıştı.

İsrailli yetkililer, Pollard'ın casusluk olayında önce bütün iddiaları reddetmiş ancak 1996'da Pollard'a İsrail vatandaşlığı verilmesinin ardından casusluk yaptığını kabul etmişti. Pollard, 30 yıl cezaevinde kaldıktan sonra Kasım 2015'te şartlı tahliye edilmişti.