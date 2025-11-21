Şeker sektöründe kotalar belli oldu

Türkiye şeker sektörünün 2026-2027 pazarlama yılı kotaları, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlendi. Ülke toplam A kotası 2 milyon 910 bin ton olarak tespit edilirken, pancar şekeri A kotası 2 milyon 837 bin 250 ton ve Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) kotası ise 72 bin 750 ton oldu.

Türkiye şeker sektörünün 2026-2027 pazarlama yılı için uygulanacak kotalar, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe girdi.

Karara göre, söz konusu pazarlama yılı için belirlenen ülke toplam A kotası miktarı 2 milyon 910 bin ton olarak tespit edildi.

PANCAR VE NİŞASTA BAZLI ŞEKER KOTALARI

Toplam A kotasının belirlenmesinin ardından, pancar şekeri ve nişasta bazlı şeker (NBŞ) kotaları da kararda yer aldı:

Pancar Şekeri A Kotası: Ülke toplam A kotası içinde pancar şekerine tahsis edilen miktar 2 milyon 837 bin 250 ton oldu.

Pancar Şekeri B Kotası: Pancar şekeri B kotası ise, A kotası miktarının yüzde 3,5'i olacak şekilde 99 bin 304 ton olarak belirlendi.

Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) Kotası: NBŞ kotası, ülke toplam A kotasının yüzde 2,5'ine karşılık gelen 72 bin 750 ton olarak kararlaştırıldı.