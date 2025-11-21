BIST 10.845
TÜİK: Sanayide istihdam azaldı

TÜİK’e göre, 2025’in üçüncü çeyreğinde istihdam endeksi yıllık bazda yüzde 1,2 arttı. Sanayide istihdam ve çalışma süresi azalırken, inşaat ve hizmet sektörlerinde artış görüldü. Brüt ücret-maaş endeksi yüzde 40,3, saatlik işgücü maliyeti endeksi ise yüzde 39,4 yükseldi. Çeyrek bazda ücretler yüzde 6,5 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2025 yılı üçüncü çeyreğine ilişkin işgücü girdi endeksleri, işgücü piyasasındaki yapısal farklılıkları ve ücret baskılarını ortaya koydu. Verilere göre sanayi sektöründe istihdam ve çalışma süresi daralırken, inşaat ve hizmetlerde artış kaydedildi. Brüt ücret-maaş artışı yıllık bazda yüzde 40’ı aştı.

SANAYİ İSTİHDAMI AZALDI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,2 artış gösterdi. Ancak bu artış homojen dağılmadı. Sanayi sektöründe istihdam yüzde 3,6 azalırken, inşaatta yüzde 7,4, ticaret-hizmette ise yüzde 2,6 oranında artış gerçekleşti 

ÇALIŞMA SÜRESİ SINIRLI ARTTI

Benzer bir görünüm çalışılan saat verilerinde de gözlendi. Toplamda yüzde 0,6’lık sınırlı bir artış kaydedildi. Sanayide çalışan saat yüzde 4,4 azalırken, inşaatta yüzde 6,5, ticaret-hizmette yüzde 2,2 yükseldi.

ÜCRETLERDE ÇARPICI YÜKSELİŞ

Ücretlerdeki artış ise dikkat çekici düzeyde. Brüt ücret-maaş endeksi geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 40,3 oranında artış kaydetti. Sanayide yüzde 34,5 olan artış, inşaatta yüzde 44,4, ticaret-hizmette ise yüzde 43,5 olarak ölçüldü .

