Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 25 yıla kadar hapis istemi

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle 3 Ocak'ta adli kontrol tedbiri altına alınan A.İ. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak"tan 15 yıla ve "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Toplanan bilgi ve belgeler, şüpheli ifade tutanağı, müşteki anlatımları ve bilirkişi raporlarına yer verilen iddianamede, sanığın terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı ve iltisaklı olduğu belirtildi.

İddianamede, A.İ'nin banka hesabına "DEAŞ'a üye olma" suçundan haklarında soruşturma yürütülen kişilerce toplamda 1 milyon 432 bin 273 lira gönderildiği, yine hesabından 591 bin lirayı örgüt üyelerinin eylem ve faaliyet ihtiyaçları için kullandığının tespit edildiği, SGK kayıtlarına göre geliri ile orantılı olmayan miktardaki parayı fon olarak hesabında bulundurduğu bilgisi yer aldı.

Sanığın örgütsel faaliyetlerinde kod adını kullandığı, örgüt üyeliğinden işlem yapılan kişilerle yoğun irtibatının bulunduğu, Suriye'de DEAŞ işgalindeki bölgede örgütsel ders ve toplantılara katıldığı, ikametinde örgütsel dokümanlar ele geçirildiği, deşifre olmamak için sürekli telefon hattı değiştirdiği ve Suriye'de örgütün gerçekleştirdiği silahlı çatışmalarda "savaşçı" sıfatıyla yer aldığı kaydedilen iddianamede, A.İ'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Suçlamaları kabul etmeyen A.İ'nin yargılaması Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince yapılacak.

