ORC'nin 5 büyükşehir anketi bomba! Bugün seçim olsa bu il el değiştiriyor

ORC tarafından yayınlanan son anket 5 büyükşehirde 'bugün seçim olsa' hangi parti kazanır sorusunun yanıtını veriyor. Anketin yapıldığı iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya oldu. 5 ilden biri anket sonuçlarına göre bir seçim durumunda AK Parti ile CHP arasında el değiştiriyor.

ORC tarafından yapılan siyasi eğilimler anketi 16–19 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 5 ilde toplam 7.920 katılımcıyla yapılan ankette "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. ORC'nin anket yaptığı iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya oldu. Bu illerden biri seçim durumunda el değiştiriyor. 

ORC'nin anketine göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de CHP ilk sıradaki yerini koruyor. Bu illerde dikkat çekici olan İstanbul ve Ankara'da son yerel seçimlere nazaran AK Parti'nin oy oranında artış olması. ORC'nin 5 büyükşehir anketi bomba! Bugün seçim olsa bu il el değiştiriyor - Resim: 0

Ankette dikkat çekici sonuçlarını alındığı il Bursa oldu. Yerel seçimde CHP'nin aldığı Bursa, olası bir seçimde AK Parti'ye kayıyor. Konya'da ise AK parti ağırlığını koruyor. 

