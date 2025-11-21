Tera Bank dijital dönüşüm sürecinde yeni logosunu tanıttı

Tera Bank, dijital dönüşüm ve müşteri odaklı hizmet stratejisini güçlendirmek amacıyla kurumsal kimliğini yenileyerek yeni logosunu kamuoyuyla paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kurumsal ve ticari bankacılıkta hedeflediği sonuçlara ulaşmasının ardından ürün ve hizmet çeşitliliğini artıran banka, dijital dönüşüm ve teknoloji yatırımlarına odaklanıyor.

Girişimciden yatırımcıya, KOBİ'den teknoloji şirketlerine kadar geniş yelpazde hizmet veren Tera Bank, finansmanın yanı sıra vizyon, rehberlik ve teknolojik zemin sunan güvenilir bir çözüm ortağı olmak amacıyla yeniliklere gitti. Bu kapsamda yeni logo, dönüşüm sürecinin ilk adımı olarak hayata geçirildi.

Tera Bank'ın yeni logosu, bankanın herkes için eşit fırsatlar sunan yaklaşımını yansıtmayı amaçlıyor. Logoda yer alan "e" ve "a" harflerinin küçük harf formunda ancak büyük harf yüksekliğinde kullanılması, farklı başlangıç noktalarına sahip kullanıcıların aynı çizgide buluşmasını simgeliyor.

Renk paletinde tercih edilen modern ve güçlü tonlar, bankanın bütüncül ve kapsayıcı hizmet anlayışını yansıtıyor. Sade ve cesur tipografi ise bankanın güven veren ve yeniliğe açık duruşunu ifade ediyor.

"Yeni ürün ve hizmetlerle değer yaratmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tera Bank Genel Müdürü Özgür Altan, yeni kurumsal kimlik ve logonun, bankanın stratejik hedeflerine işaret ettiğini belirtti.

Söz konusu değişimin sadece görsel bir yenilik olmadığını, bankanın dijitalleşme, müşteri odaklılık ve yeni vizyonunun somut bir yansıması olduğunu vurgulayan Altan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yatırıma değer fikirlerin bankası olarak, kurumsal ve ticari müşterilerimize sunduğumuz finansal hizmetleri daha kapsayıcı ve erişilebilir hale getirmeye devam edeceğiz. 'Herkes için yatırım bankası' yaklaşımımızla, kısa vadede farklı müşteri segmentlerine yönelik yeni ürün ve hizmetlerle değer yaratmayı hedefliyoruz."

Muhabir:Sibel Morrow