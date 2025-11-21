BIST 10.888
İBB'nin Paris'te kiraladığı 'İstanbul Evi'nin aylık kirası dudak uçaklattı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturmasında adı geçen "İstanbul Evi" dikkat çekmişti. Fransa'nın başkenti Paris'te kiralanan ev görüntülendi.

İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında suç örgütü kurma ve yolsuzluk yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Geçtiğimiz gün tamamlanan iddianamede İmamoğlu hakkında 142 eylemden cezalandırma talep edildi. Neredeyse 4 bin sayfa olan iddianamede "İstanbul Evi" dikkat çekmişti. İddianamede adı geçen "İstanbul Evi" görüntülendi.

ÖRGÜT ÜYESİNİ ÖDÜLLENDİRMEK İÇİN GÖTÜRDÜĞÜ İDDİASI

İddianamede, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 yaz olimpiyatlarında İBB ve İstanbul Spor A.Ş. tarafından kiralanan ve tanıtım ofisi gibi gösterilen 'İstanbul Evi'nin Ekrem İmamoğlu'nun birçok örgüt üyesini ödüllendirmek için götürdüğü iddiası yer aldı.

AYLIK 249 BİN EURO İLE 295 BİN EURO ARASINDA

İBB tarafından Paris Belediyesi'nden doğrudan kiralanan Palais Galliera adlı tarihi saraya aylık 249 bin euro ile 295 bin euro arasında bir meblağ ödendiği öne sürüldü. Kiralama bedelinin yüksek olup olmadığına yönelik tartışmalara ilişkin benzer etkinlik mekanları örnek gösteriliyor. Paris'te bazı konser salonlarının tek gecelik kira bedelinin 50 bin euroya kadar çıkabildiği, lüks otellerdeki özel dairelerin gecelik fiyatlarının ise 10-12 bin euro arasında değiştiği belirtildi.

Paris'in prestijli bölgeleri Palais Tokyo, Trocadero ve Paris Modern Sanat Müzesi'nin karşısında bulunan Palais Galliera'nın bir girişi halen tarihi moda müzesi olarak hizmet veriyor. Sarayın diğer ana girişinde yer alan yapılar ise Paris Belediyesi tarafından çeşitli etkinlikler için kiralanabiliyor. Söz konusu alanlar, genellikle film çekimleri, konferanslar, sergiler ve moda defileleri gibi organizasyonlara ev sahipliği yapıyor.

