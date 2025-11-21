CHP İstanbul İl Başkanlığı davası! Mahkemeden Gürsel Tekin kararı

CHP İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden uzaklaştıran İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce “kongre iptal” davasında ertelenen duruşma bugün görüldü. Mahkeme, Tekin’in kayyımlığına ‘devam’ kararı verdi.

CHP İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden uzaklaştıran İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce “kongre iptal” davasında ertelenen duruşma bugün görüldü. Mahkeme, Tekin’in kayyımlığına ‘devam’ kararı verdi. Tekin kayyım olarak göreve devam edecek.

Duruşmaya katılan, CHP avukatı Çağlar Çağlayan davanın reddini talep etti.

Özlem Erkan’ın avukatı Cevahir Kılıç ise davanın esasına geçilmesini, yani karar çıkmasını talep etti. Kılıç ayrıca, İBB ve Beşiktaş iddianamelerinde bu duruşmaya konu olan iddiaların bu dosyada incelenmesini talep etti.

Mahkeme, üçüncü duruşmada ara kararını açıkladı. Bir sonraki duruşma, 27 Şubat saat 10.30’a ertelendi.

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin iptali için İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davanın 2 Eylül tarihli ara kararında İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden alıp yererine Gürsel Tekin ve heyetini kayyım atamıştı. Mahkeme, bu karara CHP tarafından yapılan itirazın duruşma ile değerlendirilmesine karar vermişti.