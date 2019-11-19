İmamoğlu müjdeyi verdi! Binlerce öğrenciye burs işte başvuru şartları

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 bin üniversite öğrencisine yıllık 3 bin 200 TL eğitim yardımı yapılacağını twitter hesabından duyurdu.

Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada İBB'nin üniversite öğrencileri için eğitim yardımına başlayacağını açıkladı. İmamoğlu böylece seçin vaadlerinden birini yerine getirmiş olacak. Daha önce bu eğitim yardımlarının CHP tarafından önünün kesilmiş olduğunun bilinmesi de akıllarda soru işareti yaratıyor.

Yayımladığı videoda "İstanbul'u öğrenciler için daha yaşanabilir bir kent yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullanan İmamoğlu, 30 bin öğrenciye yıllık 3 bin 200 TL'lik bir yardım yapılacağını söyledi.

İmamoğlu, yardımdan faydalanmak isteyenlerin 24 Kasım Pazar gününe kadar https://gencuniversiteli.ibb.istanbul adresinden başvuru yapmaları gerektiğini belirtti.

İstanbullu üniversite öğrencileri için eğitim yardımına başlıyoruz. 30 bin öğrencimize yıllık 3200 TL eğitim yardımı yapacağız.



Müracaat için https://t.co/kJYwYqJBKI adresine kayıt yaptırabilirsiniz. Başarılar dilerim. pic.twitter.com/aLRqpKYX6F — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 19, 2019

​'İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı' adı verilen programdan faydalanmak için öğrencilerin karşılaması gereken koşullar şu şekilde:

T.C. vatandaşı olmak

- Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/yakınının İstanbul’da ikamet etmesi

Lisans öğrencisi olmak

- Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

-Devlet üniversitesinde veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

-Ara sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 60 ya da 4 üzerinden 2,50 olması

-Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

- Kredi Yurtlar Kurumu'ndan burs almadığına dair belge ibraz etmek ve özel kurumdan burs almadığını beyan etmek

Başvuru yapamayacak öğrenciler için belirlenen koşullar ise şunlar:

- Açık öğretimde okuyanlar

- Uzaktan öğretim görenler

- Üniversitelerinin son sınıfında okuyanlar

- Ücretli değişim programında bulunanlar

- 25 yaşından büyükler

- Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

- Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

- Yüksek lisans ve doktora öğrencileri