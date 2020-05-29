İmamoğlu İstanbul Valiliği'nin düzenlediği törende! Fethin yıl dönümü kutlu olsun

İSTANBUL Valiliği tarafından İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törene katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Fethin yıl dönümü kutlu olsun" diye konuştu.

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İstanbul Valiliği, 'İstanbul'un Fethi'nin 567. Yıl Dönümü Kutlama Programı' kapsamında, Fatih Camii bahçesinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Türbesi’nde anma töreni düzenledi. Törene; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı.

Sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilen anma töreninde, İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı tarafından Kur’an-ı Kerim okudu.

"Fetihten alacağımız en değerli dersler"

İmamoğlu, anma töreni sonrasında yaptığı değerlendirmede duygularını şu sözlerle dile getirdi:

Fethin 567. yıl dönümünde, Fatih Sultan Mehmet Han’ın huzurunda dualarımızı ettik. Fetih, bizim için çok anlamlı. İstanbulumuzun fethi, bizim bu topraklardaki varlığımızdır, bu kadim dünya kentinin bize emanet edildiği andır. Bu itibarla dünya adına, bu kadim topraklara en güzel şekliyle sahip çıkmamız; burada kardeşliğe, her türlü inancın bir arada yaşamasına fırsat tanımayı ilke edinerek, Fatih Sultan Mehmet Han’ın bu mirasına, en güzel şekilde layık olma çabamız, fetihten alacağımız en değerli dersler.

"Fethin yıl dönümü kutlu olsun"

Fatih Sultan Mehmet Han, benim için çocukluğumdan beri çok etkili bir devlet adamı, komutan, önder. Aynı zamanda benim doğduğum toprakların da fethini gerçekleştiren, Trabzon’un fethini de 1461 de gerçekleştiren bir padişahımız. Onun fethettiği mahallede büyümek, orada var olmak, bizim için çok çok kıymetliydi. Bu ülküyle biz, bu yıl dönümünde hem fethi anacağız hem de gerçekten evrensel değerlerle Fatih Sultan Mehmet Han’ın o entelektüel tarafıyla, geçmişten bugüne bizim için bugün bile hala geçerli olan tavsiyeleriyle, çok değerli vazifelerimiz var. Fethin yıl dönümü kutlu olsun, Fatih Sultan Mehmet Han’ın ruhu şad olsun.

Peygamberimiz Hz. Muhammed’in müjdesiyle böyle bir şehri fetheden bir komutanın, bir ecdadın evlatları olmaktan da onur duyuyoruz.