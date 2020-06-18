İçişleri Bakanlığı genelgesi LGK ve YKS için haftasonu sokağa çıkma yasağı

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağıyla ilgili son dakika genelgesi geldi. 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) günü, saat 09.00 ile 15.00 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere 81 ilde vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

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Bu hafta sonu yapılacak olan LGS ve önümüzdeki hafta sonu yapılacak olan üniversiteye giriş sınavı için 81 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İçişleri Bakanlığı tarafından karar son dakika genelgesi ile duyuruldu. Yasak tüm illerde geçerli olacak. Yasak bu hafta sonu sadece cumartesi günü haftaya ise 2 gün olacak.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 İl Valiliğine gönderdiği “LGS ve YKS Tedbirleri” konulu genelgesinde şöyle denildi:

*20 Haziran 2020 Cumartesi günü yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) günü, saat 09.00 ile 15.00 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere 81 ilde vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

Cumartesi 15'e pazar günü 18.30'a kadar yasak

*27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla; cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.