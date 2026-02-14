Adalet Bakanı Akın Gürlek İBB yolsuzluk davasının canlı yayınlanma talebiyle ilgili açıklamada bulundu. Gürlek ayrıca yemini sırasında Meclis'teki kavganın arka planı ve başlattığı uyuşturucu, rüşvet ve fuhuş operasyonları hakkında da önemli bilgiler verdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek önemli açıklamalarda bulundu. Gürlek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na (İBB) yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması sonrası açılan davayla ilgili canlı yayın sinyali verdi.

İBB yolsuzluk davası canlı yayınlanacak mı? Akın Gürlek cevapladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İBB'ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması sonrası açılan davayla ilgili açıklamalarda bulunarak, Meclis'teki CHP'lilerin çıkardığı kavga ve mahkemelerin canlı yayınlanması gibi konulara değindi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Meclis'teki yemini sırasında yaşanan olayların kendisini üzdüğünü belirtti.

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet davasının baş şüphelisi Ekrem İmamoğlu'nun yargılanmasının canlı yayınlanması talebine değinerek, "Meclis iradesiyle mahkeme canlı yayınlanabilir." dedi.

İBB soruşturmasının ihbar, şikayet ve parti içinden gelen şikayetler üzerine başladığını, MASAK raporları, telefon trafikleri, tanık ve ihbarcı beyanları gibi delillere ulaşıldığını belirtti.

"Para Kuleleri" dosyasındaki kişilerin İBB dosyasında yöneticiler olarak karşılarına çıktığını ve bu kişilerin dosyanın ana karakteri olduğunu söyledi. Cumhuriyet savcısının hem sanık lehine hem de sanık aleyhine delilleri toplamakla yükümlü olduğunu ve İBB dosyasında bunu yaptıklarını vurguladı.

Gizli tanığa baskı söz konusu olmadığını ve etkin pişmanlıkta bulunanların beraat edeceği algısının yanlış olduğunu ifade etti.