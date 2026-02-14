BIST 14.181
DOLAR 43,73
EURO 51,93
ALTIN 7.075,98
HABER /  SPOR

Galatasaray maçı sonrası Eyüpspor'dan hakeme tepki

Galatasaray maçı sonrası Eyüpspor'dan hakeme tepki

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'a 5-1 kaybeden Eyüpspor'da teknik direktör Atila Gerin, hakem Çağdaş Altay'a tepki gösterdi.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Eyüpspor deplasmanda Galatasaray'a 5-1 kaybetti.

Maçın ardından beIN SPORTS'a açıklamalarda bulunan Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, hakem Çağdaş Altay'a tepki gösterdi.

Maçı değerlendiren Gerin, “Düzeltmem gereken sanırım bir iş var, her maça ilk 10 dakikada geride başlıyoruz. Demek çocukları konsantre edemiyorum. Ona çalışmam lazım. Erken geriye düşmek, hele böyle yerlerde geriye düşmek çok zor. Bir de üstüne 10 kişi kalıyorsunuz… Şikayet etmeyeceğim, elimde stoper yok ama yine kırmızı kart gördük Yapacak bir şey yok” dedi.

'GALATASARAY'IN HAKEME İHTİYACI YOK'
Hakem Çağdaş Altay'a tepki gösteren Atila Gerin, "Hakem arkadaşları da tebrik ederim, oyunu güzelleştirdiler. Aynı kararları iki takım için verirler inşallah. Türk futbolunda bunu da görürüz. Galatasaray'ın hakeme ihtiyacı yok. Bizim takımın aylık maaş ödemesi 50 bin Euro. Galatasaray gibi bir takımın, aylık maaş bütçesi 50 bin Euro olan takımı yenmek için hakeme ihtiyacı yok. Galatasaray lehine bu kararları verebilecekse, başım gözüm üstüne. Bana da bir şey olmasın, başkasına da bir şey olmasın" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ankara'da çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonda 23 şüpheli tutuklandı
Ankara'da çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonda 23 şüpheli tutuklandı
IMF'den Türkiye'nin ekonomi programına ilişkin açıklama
IMF'den Türkiye'nin ekonomi programına ilişkin açıklama
Fenerbahçe Beko Atina'da son saniye basketiyle kazandı
Fenerbahçe Beko Atina'da son saniye basketiyle kazandı
Beşiktaş'ta park yeri kavgası: 1 ölü 1 yaralı
Beşiktaş'ta park yeri kavgası: 1 ölü 1 yaralı
Trump’tan İran için askeri tehdit: Rejim değişikliği en iyi senaryo
Trump’tan İran için askeri tehdit: Rejim değişikliği en iyi senaryo
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı
Rıdvan Dilmen'den bomba Icardi iddiası
Rıdvan Dilmen'den bomba Icardi iddiası
Bakan Kurum: Kentsel dönüşümde yerel yönetimlerle omuz omuza çalışmaya hazırız
Bakan Kurum: Kentsel dönüşümde yerel yönetimlerle omuz omuza çalışmaya hazırız
Emine Erdoğan'dan "TRT World Citizen Awards" paylaşımı
Emine Erdoğan'dan "TRT World Citizen Awards" paylaşımı
Okan Buruk'tan 5-1 sonrası Juventus açıklaması
Okan Buruk'tan 5-1 sonrası Juventus açıklaması
Bakan Çiftçi'den operasyonda yaralanan polise geçmiş olsun telefonu
Bakan Çiftçi'den operasyonda yaralanan polise geçmiş olsun telefonu
Bilal Erdoğan'dan siyasi kariyer açıklaması
Bilal Erdoğan'dan siyasi kariyer açıklaması