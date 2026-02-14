Trump’tan İran için askeri tehdit: Rejim değişikliği en iyi senaryo

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelerin henüz sonuç vermediğini söyleyerek, başarısızlık halinde Orta Doğu’ya ikinci bir uçak gemisinin çok yakında yola çıkacağını açıkladı. Trump, bu adımın Tahran üzerinde baskıyı artırmayı amaçladığını belirterek İran’da rejim değişikliğinin “olabilecek en iyi senaryo” olacağını ifade etti

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci savaş uçağının Orta Doğu'ya doğru yola çıktığını açıklamasından saatler sonra İran hakkında önemli bir açıklamada bulundu.

REJİM DEĞİŞLİKLİĞİ TEHDİDİ!

ABD Başkanı Donald Trump, İran hakkında yaptığı açıklamada, "İran'da rejim değişmesi olabilecek en iyi senaryo olur." ifadelerini kullandı.

TRUMP: ÇOK YAKINDA YOLA ÇIKACAK

ABD Başkanı Donald Trump, haberleri doğruladı. Trump, İran ile görüşmelerin başarısız olması durumunda Orta Doğu'ya ikinci bir uçak gemisinin çok yakında yola çıkacağını belirtti.

Trump, North Carolina’daki Fort Bragg askeri üssünde katılacağı program için Beyaz Saray’dan çıkışında gazetecilere konuştu. ABD'nin Orta Doğu’ya ikinci bir uçak gemisi gönderip göndermeyeceği sorusuna Trump, “Eğer (İran ile) bir anlaşma yapmazsak, ona ihtiyacımız olacak” dedi.

Trump, henüz İran ile bir anlaşmaya varamadıklarını belirterek, “(Uçak gemisi) çok yakında yola çıkacak. Orada yeni konuşlanmış bir tane var. Eğer ihtiyacımız olursa, hazırda bekletiyoruz. Büyük, çok büyük bir güç” ifadelerini kullandı.

İran ile müzakerelerin başarılı olup olmayacağı sorusuna da Trump, “Bence başarılı olacak ve eğer olmazsa, İran için kötü olacak” diye cevap verdi.

“ŞARA'NIN YAPTIĞI İŞTEN MEMNUNUM”

Trump, “Suriye'deki mevcut durumdan memnun musunuz?” şeklindeki bir soruyu da, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara için, “Yaptığı işten memnunum. Suriye halkı için harika bir iş yapıyor. Ülkeyi birleştiriyor” diye yanıtladı.

Ukrayna-Rusya müzakerelerinin durumu hakkındaki bir soru üzerine Trump, "Rusya bir anlaşma yapmak istiyor ve (Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir) Zelenskiy'nin harekete geçmesi gerekiyor, aksi takdirde büyük bir fırsatı kaçıracak. Harekete geçmek zorunda" diye konuştu.

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun affedilip affedilmeyeceği sorusuna da "Evet, öyle düşünüyorum" cevabını verdi.

İLK GEMİYİ 28 OCAK'TA DUYURMUŞTU

Trump, 28 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'a doğru devasa "Armada"nın (ABD donanmasına ait büyük deniz gücü) ilerlediğini belirterek, Tahran yönetimine anlaşma çağrısında bulunmuş, aksi halde "daha kötü bir saldırı" düzenleneceğini kaydetmişti.

Trump, bu Armada'nın "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi öncülüğünde ve Venezuela'ya gönderilenden daha büyük bir filo olduğuna işaret ederek, "(Filo) Venezuela'daki gibi, gerekirse hızla ve şiddetle görevini yerine getirmeye hazır, istekli ve kabiliyetli" ifadesini kullanmıştı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi taarruz grubunun "bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek" amacıyla Orta Doğu’ya konuşlandırıldığını duyurmuştu.