Rıdvan Dilmen'den bomba Icardi iddiası

Galatasaray’ın Eyüpspor’u 5-1 mağlup ettiği karşılaşmada Mauro Icardi, attığı golle Ali Sami Yen tarihinin en golcü oyuncusu olurken, Rıdvan Dilmen’den dikkat çeken açıklamalar geldi. Başkan Dursun Özbek’in “Sezon sonu oturup konuşacağız” sözlerine rağmen Dilmen, yönetimin Icardi’nin sözleşmesini Juventus maçı öncesinde uzatabileceğini öne sürdü.

Abone ol

Galatasaray'ın Eyüpspor'u 5-1 mağlup ettiği ve Mauro Icardi'nin attığı golle Ali Sami Yen tarihinin en golcü oyuncusu olduğu gecenin ardından Rıdvan Dilmen, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Başkan Dursun Özbek'in geçtiğimiz günlerde yaptığı "Sezon sonu oturup konuşacağız" açıklamasına rağmen, Dilmen yönetimin bu süreci hızlandıracağını öngördü.

"JUVENTUS MAÇINDAN ÖNCE İMZALAR ATILIR"

Icardi'nin performansını ve takımdaki liderliğini öven Rıdvan Dilmen, önümüzdeki hafta oynanacak kritik Şampiyonlar Ligi mücadelesini işaret ederek şunları söyledi:

"Icardi bambaşka bir seviye. Burak Yılmaz'ın rekorunu kırdı, tarihe geçti. Yönetimin yerinde olsam bu havayı kaçırmam. Bana öyle geliyor ki; Galatasaray yönetimi, Juventus maçından önce Icardi'nin kontratını uzatır. Bu hem oyuncuya hem de takıma dev maç öncesi müthiş bir moral olur."

YÖNETİM SÜRPRİZ YAPAR MI?

Dursun Özbek'in "Acelemiz yok" tavrına karşın Rıdvan Dilmen'in bu iddiası, Sarı-Kırmızılı taraftarlar arasında "Acaba Juventus maçına müjdeyle mi çıkacağız?" beklentisi oluşturdu. Icardi'nin sözleşmesinin uzatılması, camiada şampiyonluk kadar büyük bir hamle olarak görülüyor.