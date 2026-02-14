BIST 14.181
DOLAR 43,73
EURO 51,93
ALTIN 7.075,98
HABER /  GÜNCEL

Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğine, İkili İlişkiler Genel Müdürü İhsan Mustafa Yurdakul ve Senegal nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine, Güney ve Batı Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu atandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Rıdvan Dilmen'den bomba Icardi iddiası
Rıdvan Dilmen'den bomba Icardi iddiası
Bakan Kurum: Kentsel dönüşümde yerel yönetimlerle omuz omuza çalışmaya hazırız
Bakan Kurum: Kentsel dönüşümde yerel yönetimlerle omuz omuza çalışmaya hazırız
Emine Erdoğan'dan "TRT World Citizen Awards" paylaşımı
Emine Erdoğan'dan "TRT World Citizen Awards" paylaşımı
Okan Buruk'tan 5-1 sonrası Juventus açıklaması
Okan Buruk'tan 5-1 sonrası Juventus açıklaması
Bakan Çiftçi'den operasyonda yaralanan polise geçmiş olsun telefonu
Bakan Çiftçi'den operasyonda yaralanan polise geçmiş olsun telefonu
Bilal Erdoğan'dan siyasi kariyer açıklaması
Bilal Erdoğan'dan siyasi kariyer açıklaması
Akın Gürlek'ten futbolda bahis açıklaması: Kökünü kazıyacağız
Akın Gürlek'ten futbolda bahis açıklaması: Kökünü kazıyacağız
Fransa'da 2025'te Müslüman karşıtı vakalar yüzde 88 arttı
Fransa'da 2025'te Müslüman karşıtı vakalar yüzde 88 arttı
Galatasaray Eyüpspor'a gol yağdırdı! Icardi'den hat-trick!
Galatasaray Eyüpspor'a gol yağdırdı! Icardi'den hat-trick!
14 ilde uyuşturucu operasyonu: 324 kişi tutuklandı
14 ilde uyuşturucu operasyonu: 324 kişi tutuklandı
Akın Gürlek'ten yemin töreni açıklaması! TBMM'de neler yaşandı?
Akın Gürlek'ten yemin töreni açıklaması! TBMM'de neler yaşandı?
LeBron James'in "triple double" yaptığı maçta Lakers, Mavericks'i yendi
LeBron James'in "triple double" yaptığı maçta Lakers, Mavericks'i yendi