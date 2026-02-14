Okan Buruk'tan beklenmedik Kenan Yıldız çıkışı

Okan Buruk, Galatasaray’ın Eyüpspor karşısında aldığı 5-1’lik galibiyet sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Buruk, Avrupa gündemine ve genç yıldızlara dair değerlendirme yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de 5-1 kazanılan ikas Eyüpspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

"İKİ FORVETLE OYNADIK"

Mücadeleyi değerlendiren Okan Buruk, "Oyuna erken golle başladık ve bu önemliydi. Oyunda üstünlük kuramadığımız yerler oldu, orayı daha iyi oynayabilirdik. 2-0'dan sonraa rakip 10 kişi kaldı ve çok daha farklı oyun oldu. Genel olarak istekliydik, çok oyuncu değiştirdik. Bu kadar değişikliğe rağmen her giren istekliydi. Icardi'nin 3 golü, Osimhen'in 2 asisti... Birçok pozitif şey var. İki forvetle oynadık. Maalesef Kocaelispor maçında kullandık, akıllara Osimhen ve Icardi beraber oynayamaz şeklinde kalmıştı." dedi.

'BOEY, SINGO, NHAGA'

Oyuncularını değerlendiren deneyimli teknik adam, "Sacha Boey'in çok maç eksiği var. Wilfried Singo 45 dakika süre aldı. Renato Nhaga girdi ve taraftarımız çok destek oldu." ifadelerini kullandı.

"KENAN ÇOK DEĞERLİ'

Juventus'u değerlendiren Okan Buruk, Kenan Yıldız'ın da çok değerli bir isim olduğunu belirterek, " Juventus'a hazırlanacağız. Çok daha farklı bir maç ve çok güçlü bir rakip bizi bekliyor. Atletico Madrid'in ne oynadığını biliyorsunuz ama Juventus'un çok farklı formatları var. Çok kolay hesaplanamayacak oyuncuları var. Önde çok iyi kanat oyuncuları var, Kenan Yıldız çok değerli. Kolay pozisyon vermiyorlar. Son maçlarda goller yediler ama Atalanta ve Lazio maçlarında oyun üstünlüğü varken, şanssız da goller yediler." sözlerini sarf etti.

"ÖZ GÜVENİ ÇOK YÜKSEK BİR TAKIM DEĞİL"

Okan Buruk son olarak, "Öz güveni çok yüksek bir takım değil. Inter ile oynayacaklar, oradan nasıl çıkacaklar? Inter maçı ölçü olmayacak ama kimin oynayıp, oynamayacağını göreceğiz. İyi ayaklı bir maç ve böyle düşüneceğiz. Hedefimiz Juventus'u geçmek olacak." yorumunda bulundu.