BIST 14.181
DOLAR 43,73
EURO 51,90
ALTIN 7.078,95
Bakan Çiftçi'den operasyonda yaralanan polise geçmiş olsun telefonu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kayseri'de bu sabah organize suç örgütlerine yönelik operasyonda yaralanan özel hareket polisiyle telefonda görüştü.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, yaralanan özel hareket polisi Erol Bilen Kaplan'ı tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.

Bu sırada Çiçek, Bakan Çiftçi'yi görüntülü arayarak yaralı polisle görüştürdü.

Görüşmede özel hareket polisi Kaplan'ın durumunu soran Bakan Çiftçi, geçmiş olsun dileklerini iletti

