Fransa'da 2025'te Müslüman karşıtı vakalar yüzde 88 arttı

Fransa'da 2025'te bir önceki yıla göre Müslüman karşıtı vakaların yüzde 88 arttığı bildirildi.

Fransa İçişleri Bakanlığının din karşıtı vakalara ilişkin yayımladığı 2025 verilerine göre, ülkede bir önceki yılda olduğu gibi yaklaşık 2 bin 500 din karşıtı vaka yaşandı.

Ülkede 2025'te bir önceki yıla göre Müslüman karşıtlığı (İslamofobi) içeren vakalarda yüzde 88'lik bir oranla ciddi bir artış yaşandı. 2024'te 173 Müslüman karşıtı vakanın kaydedildiği ülkede, geçen yıl bu sayı 326'ya çıktı.

Fransa'da 2025'te bir önceki yıla göre Hristiyan karşıtı vakalar yüzde 9 artarken, Yahudi karşıtı vakalar ise yüzde 16 azaldı.

Geçen yıl 843 Hristiyan karşıtı ve 1320 Yahudi karşıtı vaka bakanlık kayıtlarına geçti.

Müslüman karşıtı vakaların yüzde 64'ünü, Yahudi karşıtı vakaların ise yüzde 67'sini fiziksel ve sözlü saldırıların yanı sıra çevrim içi nefret söylemi oluşturdu.

Geçen yıl, Aboubakar Cisse ve Hichem Miraoui isimli iki Müslüman söz konusu saldırılarda hayatını kaybetmişti.

Hristiyan karşıtı vakaların yüzde 87'si de Hristiyanların mallarına verilen zararlar olarak kayıtlara geçti.

