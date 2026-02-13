BIST 14.181
Trump'tan İran açıklaması: Uçak gemisi Orta Doğu'ya gidiyor!

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, ikinci uçak gemisinin Orta Doğu'ya gideceği iddialarını doğruladı.

Fox News kanalının ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Başkan Donald Trump'ın İran'a karşı askeri harekat başlatıp başlatmama konusunda karar vermeye çalıştığı bir dönemde USS Gerald R. Ford gemisine Karayip Denizi'nden Orta Doğu'ya geçme emri verildiğini belirtildi. Bunun Orta Doğu'ya gönderilen ikinci uçak gemisi olacağı aktarıldı.

CBS News'e konuşan 3 ABD'li yetkili de USS Gerald R. Ford uçak gemisi ve ona eşlik eden savaş gemilerinin Karayipler'den Orta Doğu'ya doğru yola çıkması beklendiğini ifade etti. ABD News ise uçak gemisinin ve destek gemilerinin mürettebatına perşembe günü Orta Doğu'ya yapılacak yeni görevlendirme hakkında bilgi verildiğini aktardı.

TRUMP DOĞRULADI!

ABD Başkanı Donald Trump, bölgeye ikinci uçak gemisinin gönderileceği iddialarının doğru olduğunu söyledi.

USS ABRAHAM LİNCOLD BÖLGEDE KONUŞLANDI

ABD, USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve 3 güdümlü füze destroyerini iki haftadan uzun bir süre önce Orta Doğu'ya konuşlandırmıştı.

