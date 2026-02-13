Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sudani arasında kritik telefon görüşmesi

Recep Tayyip Erdoğan, Muhammed Şiya es-Sudani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Türkiye ile Irak arasındaki ilişkileri ele aldı. Görüşmede ticaret başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin geliştirilmesi ve terörle mücadelede ortak adımların artırılmasının iki ülkenin de yararına olduğu vurgulandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı. İletişim Başkanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, Türkiye ile Irak arasındaki ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Irak’ın ticaret başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirmek için adım atmayı sürdüreceğini, terörle mücadele konusunda iş birliğini artırmanın iki ülkenin de faydasına olduğunu ifade etti.