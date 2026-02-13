BIST 14.181
DOLAR 43,73
EURO 51,94
ALTIN 7.050,39
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sudani arasında kritik telefon görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sudani arasında kritik telefon görüşmesi

Recep Tayyip Erdoğan, Muhammed Şiya es-Sudani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Türkiye ile Irak arasındaki ilişkileri ele aldı. Görüşmede ticaret başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin geliştirilmesi ve terörle mücadelede ortak adımların artırılmasının iki ülkenin de yararına olduğu vurgulandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı. İletişim Başkanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, Türkiye ile Irak arasındaki ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Irak’ın ticaret başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirmek için adım atmayı sürdüreceğini, terörle mücadele konusunda iş birliğini artırmanın iki ülkenin de faydasına olduğunu ifade etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı 11 yıldır böyle bitmiyor! Dikkat çeken istatistik
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı 11 yıldır böyle bitmiyor! Dikkat çeken istatistik
Petrol için Türkiye'nin kapısını çalacaklar
Petrol için Türkiye'nin kapısını çalacaklar
Sosyal medya fenomeni Enes Batur serbest bırakıldı
Sosyal medya fenomeni Enes Batur serbest bırakıldı
Epstein belgelerinde adı geçen DP World'ün CEO'su istifa etti
Epstein belgelerinde adı geçen DP World'ün CEO'su istifa etti
ABD duyurdu: Suriye'deki DEAŞ'lı teröristlerin nakli tamamlandı
ABD duyurdu: Suriye'deki DEAŞ'lı teröristlerin nakli tamamlandı
Okulun otoparkında başlayan tartışma korkunç bitti! Kadın öğretmen...
Okulun otoparkında başlayan tartışma korkunç bitti! Kadın öğretmen...
Cenaze yolunda feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
Cenaze yolunda feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı
Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı
Antalya Havalimanı’nda korkutan olay! Uçağın tekerleği koptu...
Antalya Havalimanı’nda korkutan olay! Uçağın tekerleği koptu...
Hafta sonu planı yapmadan önce mutlaka göz atın! Yeni açıklama geldi
Hafta sonu planı yapmadan önce mutlaka göz atın! Yeni açıklama geldi
Piyasalar merakla bekliyordu! ABD enflasyon verisi açıklandı
Piyasalar merakla bekliyordu! ABD enflasyon verisi açıklandı
Osmaniye Kadirli'yi sel aldı evler tarım arazileri...
Osmaniye Kadirli'yi sel aldı evler tarım arazileri...