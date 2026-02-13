BIST 14.181
DOLAR 43,73
EURO 51,94
ALTIN 7.050,39
HABER /  DÜNYA

Rusya, Ukrayna'da kritik 4 bölge ele geçirildi

Rusya, Ukrayna'da kritik 4 bölge ele geçirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, 7-13 Şubat tarihleri arasında Ukrayna’nın Harkiv, Sumi ve Zaporijya bölgelerinde 4 yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.

Abone ol

Rusya Savunma Bakanlığı, bir haftada Ukrayna'daki Harkiv, Sumi ve Zaporijya bölgelerinde 4 yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 7-13 Şubat tarihlerinde Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

4 BÖLGE ELE GEÇİRİLDİ

Açıklamada, Kiev'in, Rus topraklarındaki sivil unsurlara "terör" saldırısı düzenlediği, buna karşılık hafta içinde Ukrayna'daki askeri savunma alanındaki işletmelere, enerji tesislerine, yakıt ve ulaşım altyapısına, mühimmat depolarına, askeri havaalanlarına, insansız hava aracı (İHA) üretim ve kullanım merkezlerine yönelik yoğun saldırılar düzenlendiği bildirildi.

Son bir haftada Ukrayna'da 4 yerleşim biriminin Rus ordusunca ele geçirildiği belirtilen açıklamada, "Harkiv bölgesinde Çugunovka ve Gluşovka, Sumi bölgesinde Sidorovka, Zaporijya bölgesinde de Zalizniçnoye yerleşim birimleri kurtarıldı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 670 uçak, 283 helikopter, 114 bine yakın İHA, 650 hava savunma füze sistemi, 27 bin 647 tank ve zırhlı araç, 1664 çok namlulu roketatar, 33 bin 257 obüs ve havan topu ile 54 binden fazla özel askeri aracın imha edildiği kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da trafik yoğunluğu yağmurla birlikte yüzde 89'a çıktı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yağmurla birlikte yüzde 89'a çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sudani arasında kritik telefon görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sudani arasında kritik telefon görüşmesi
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı 11 yıldır böyle bitmiyor! Dikkat çeken istatistik
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı 11 yıldır böyle bitmiyor! Dikkat çeken istatistik
Petrol için Türkiye'nin kapısını çalacaklar
Petrol için Türkiye'nin kapısını çalacaklar
Sosyal medya fenomeni Enes Batur serbest bırakıldı
Sosyal medya fenomeni Enes Batur serbest bırakıldı
Epstein belgelerinde adı geçen DP World'ün CEO'su istifa etti
Epstein belgelerinde adı geçen DP World'ün CEO'su istifa etti
ABD duyurdu: Suriye'deki DEAŞ'lı teröristlerin nakli tamamlandı
ABD duyurdu: Suriye'deki DEAŞ'lı teröristlerin nakli tamamlandı
Okulun otoparkında başlayan tartışma korkunç bitti! Kadın öğretmen...
Okulun otoparkında başlayan tartışma korkunç bitti! Kadın öğretmen...
Cenaze yolunda feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
Cenaze yolunda feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı
Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı
Antalya Havalimanı’nda korkutan olay! Uçağın tekerleği koptu...
Antalya Havalimanı’nda korkutan olay! Uçağın tekerleği koptu...
Hafta sonu planı yapmadan önce mutlaka göz atın! Yeni açıklama geldi
Hafta sonu planı yapmadan önce mutlaka göz atın! Yeni açıklama geldi