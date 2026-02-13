BIST 14.145
DOLAR 43,74
EURO 51,91
ALTIN 7.016,59
HABER /  GÜNCEL

Antalya Havalimanı’nda korkutan olay! Uçağın tekerleği koptu...

Antalya Havalimanı’nda korkutan olay! Uçağın tekerleği koptu...

Antalya Havalimanı’nda kalkış için piste yönelen yolcu uçağında meydana gelen arıza paniğe yol açtı. Taksi yolunda ilerleyen uçağın iniş takımı bölümündeki tekerlek yerinden çıkarak kanada çarptı ve ciddi hasara neden oldu. Olay sonrası uçaktaki yolcular tahliye edildi.

Abone ol

Korkutan olay, saat 15.30 sıralarında meydana geldi. SunExpress’in Antalya–Gaziantep seferini yapmaya hazırlanan XQ7646 uçuş numaralı uçağı taksi sırasında teknik sorun yaşadı. Sol iniş takımı dikmesinin kopmasıyla tekerlek yerinden ayrıldı. Kontrolden çıkan tekerleğin kanada çarpması sonucu uçakta hasar oluştu.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Durumun bildirilmesi üzerine havalimanı kurtarma ve yangınla mücadele (ARFF) ekipleri kısa sürede bölgeye sevk edildi. Güvenlik önlemleri alınırken yolcular uçaktan güvenli şekilde indirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, yolcuların emniyetli biçimde tahliye edildiği ve uçağın teknik incelemeye alındığı bildirildi. Antalya–Gaziantep seferinin başka bir uçakla gerçekleştirileceği kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Hafta sonu planı yapmadan önce mutlaka göz atın! Yeni açıklama geldi
Hafta sonu planı yapmadan önce mutlaka göz atın! Yeni açıklama geldi
Piyasalar merakla bekliyordu! ABD enflasyon verisi açıklandı
Piyasalar merakla bekliyordu! ABD enflasyon verisi açıklandı
Osmaniye Kadirli'yi sel aldı evler tarım arazileri...
Osmaniye Kadirli'yi sel aldı evler tarım arazileri...
İstanbul'da Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu yarı fiyatına satacak
İstanbul'da Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu yarı fiyatına satacak
Elektrik üretimi 2025'in son ayında yüzde 1,1 arttı
Elektrik üretimi 2025'in son ayında yüzde 1,1 arttı
İzmir'de yağış nedeniyle çöken Ödemiş-Turgutlu yolu trafiğe kapatıldı
İzmir'de yağış nedeniyle çöken Ödemiş-Turgutlu yolu trafiğe kapatıldı
Fenerbahçe'nin voleyol efsanesi Eda Erdem imzayı attı
Fenerbahçe'nin voleyol efsanesi Eda Erdem imzayı attı
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden Balkanlar’a Ramazan Yardımı
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden Balkanlar’a Ramazan Yardımı
Memurlara yılda 2 kez ikramiye teklifi TBMM'de
Memurlara yılda 2 kez ikramiye teklifi TBMM'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan Boğaziçi Üniversitesi'nde açıkladı: İki önemli müjdeyi paylaşmak istiyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan Boğaziçi Üniversitesi'nde açıkladı: İki önemli müjdeyi paylaşmak istiyorum
TBMM Komisyonu'ndan ABD ziyareti
TBMM Komisyonu'ndan ABD ziyareti
Yapı Kredi dijital belge ibrazlı akreditif işlemini gerçekleştirdi
Yapı Kredi dijital belge ibrazlı akreditif işlemini gerçekleştirdi