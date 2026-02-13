Antalya Havalimanı’nda korkutan olay! Uçağın tekerleği koptu...

Antalya Havalimanı’nda kalkış için piste yönelen yolcu uçağında meydana gelen arıza paniğe yol açtı. Taksi yolunda ilerleyen uçağın iniş takımı bölümündeki tekerlek yerinden çıkarak kanada çarptı ve ciddi hasara neden oldu. Olay sonrası uçaktaki yolcular tahliye edildi.Abone ol
Korkutan olay, saat 15.30 sıralarında meydana geldi. SunExpress’in Antalya–Gaziantep seferini yapmaya hazırlanan XQ7646 uçuş numaralı uçağı taksi sırasında teknik sorun yaşadı. Sol iniş takımı dikmesinin kopmasıyla tekerlek yerinden ayrıldı. Kontrolden çıkan tekerleğin kanada çarpması sonucu uçakta hasar oluştu.
YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ
Durumun bildirilmesi üzerine havalimanı kurtarma ve yangınla mücadele (ARFF) ekipleri kısa sürede bölgeye sevk edildi. Güvenlik önlemleri alınırken yolcular uçaktan güvenli şekilde indirildi.
Şirketten yapılan açıklamada, yolcuların emniyetli biçimde tahliye edildiği ve uçağın teknik incelemeye alındığı bildirildi. Antalya–Gaziantep seferinin başka bir uçakla gerçekleştirileceği kaydedildi.