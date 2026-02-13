BIST 14.145
ABD duyurdu: Suriye'deki DEAŞ'lı teröristlerin nakli tamamlandı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'deki DEAŞ'lı teröristlerin Irak'a naklinin dün gece tamamlandığını bildirdi. Açıklamada, Suriye'den Irak'a 5 bin 700'den fazla DEAŞ'lı teröristin nakledildiği belirtildi.

CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, 21 Ocak'ta başlayan ve 23 gün süren süreçte 5 bin 700'den fazla DEAŞ mensubu erkeğin Irak'a nakledildiği belirtildi.

Suriye'deki DEAŞ mensuplarının Irak'a naklinin dün akşam yapılan uçuşla tamamlandığı ifade edildi.

Terör örgütü DEAŞ mensuplarının Irak'a sevkinin ABD ve koalisyon güçleri tarafından yürütüldüğü kaydedildi.

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper'ın Irak yönetimine teşekkür ettiği ve DEAŞ mensuplarının naklinin "bölgesel güvenlik için hayati önem taşıdığını" dile getirdiği aktarıldı.

Suriye ordusunun Fırat Nehri'nin batısındaki terör örgütü YPG'nin işgalindeki bölgelere yönelik operasyonların ardından CENTCOM, bu bölgelerdeki DEAŞ mensuplarını Irak'a nakletmeye başlamıştı.

