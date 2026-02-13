BIST 14.145
Cenaze yolunda feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul’dan memleketleri Ordu’daki bir yakınlarının cenazesine katılmak üzere yola çıkan iki kişi, Amasya’da geçirdikleri feci trafik kazasında hayatını kaybetti. Otomobilin bir tırın dorsesine arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada araç adeta metal yığınına dönüştü.

İstanbul-Samsun otoyolunun Amasya geçişinde meydana gelen trafik kazası, büyük bir dramı beraberinde getirdi. Ordu'nun Kabataş ilçesindeki bir taziye ziyareti için yola koyulan Zafer Bozkurt ve Ümit Çatanak, varış noktalarına ulaşamadan hayatlarını kaybetti.

TIR DORSESİNE OK GİBİ SAPLANDI

Kaza, Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Şahinler köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zafer Bozkurt ve Ümit Çatanak'ın içerisinde bulunduğu otomobil, o sırada yola çıkış yapmakta olan bir tırın dorsesine yüksek hızla arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle dorsenin altına giren otomobil kağıt gibi ezilerek tanınmaz hale geldi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ancak yapılan ilk incelemelerde, araç içerisinde sıkışan Bozkurt ve Çatanak'ın olay yerinde hayatlarını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılan cenazeler, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna nakledildi.

Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlanırken, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazaya ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Tır şoförünün ifadesine başvurulurken, kazanın görüş mesafesi, yol durumu veya hız aşımı kaynaklı olup olmadığını belirlemek amacıyla bilirkişi incelemesi talep edildi.

