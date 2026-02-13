BIST 14.143
Sosyal medya fenomeni Enes Batur serbest bırakıldı

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Enes Batur, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması genişleyerek devam ediyor. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan sosyal medya fenomeni Enes Batur, yurt dışı dönüşünde dün İstanbul Havalimanı’nda emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Batur’a; “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti”, “kullanılmasını kolaylaştırma” ve “kullanmak amacıyla satın alma, bulundurma veya kullanma” suçlamaları yöneltiliyor. 

Enes Batur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yanıltıcı ve doğrulanmamış bilgilere itibar edilmemesini rica ediyorum." ifadesini kullanarak hakkındaki iddialara cevap vermişti.

SERBEST KALDI

Enes Batur, savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

OPERASYONUN AYRINTILARI 

Soruşturma kapsamında 31 Ocak tarihinde gerçekleştirilen ilk operasyonlarda birçok dijital içerik üreticisi gözaltına alınmıştı. Bu isimler emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Soruşturma dahilinde daha önce gözaltına alınan; komedyen Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ve Fırat Yayla’nın Adli Tıp Kurumu’nda saç ve kan örnekleri alınmıştı. Bu isimler de ifadelerinin ardından yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle serbest kalmıştı.

