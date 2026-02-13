BIST 14.181
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kadir Topbaş'ı andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İBB Başkanı Kadir Topbaş’ı vefatının 5. yılında, 'İstanbul'a büyük bir aşkla hizmet etti' sözleriyle andı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eski Başkanı merhum Kadir Topbaş’ın vefatının 5’inci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından duygusal bir anma mesajı yayımladı. Erdoğan, paylaşımında Topbaş’ın İstanbul için verdiği emeklere ve aralarındaki dava arkadaşlığına vurgu yaptı.

"İSTANBUL'A BÜYÜK BİR AŞKLA HİZMET ETTİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'a büyük bir aşkla hizmet eden, görev yaptığı süre boyunca çok önemli projelere imza atan eski Büyükşehir Belediye Başkanımız, yol arkadaşımız Kadir Topbaş'ı vefatının 5'inci yılında rahmetle yad ediyorum."

