BIST 14.181
DOLAR 43,73
EURO 51,94
ALTIN 7.050,39
HABER /  POLİTİKA

Dışişleri Bakanlığı'ndan AP karalarına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan AP karalarına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen ve Türkiye’ye yönelik asılsız iddialar içerdiği belirtilen kararlara yazılı açıklamayla tepki gösterdi.

Abone ol

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosunca kabul edilen ve Türkiye'ye yönelik asılsız iddialar içeren kararlar hakkında yazılı açıklama yaptı.

TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ

Açıklamada, "Kuzeydoğu Suriye'deki durum" konulu kararın Suriye'nin yeniden kendi ayakları üzerinde durmasında ve istikrarının tesisinde Türkiye'nin rolünü göz ardı ettiği, Avrupa Parlamentosuna yanlış ve art niyetli kararlar almak yerine sahadaki gerçekler ile Suriye'nin ve Suriyelilerin beklentilerini anlayabilmek için daha fazla gayret sarf etmesi tavsiyesinde bulunuldu.

"Türkiye'de yabancı gazetecilerin ve yabancı Hristiyanların hedefli şekilde sınır dışı edilmesi" konulu kararda Türkiye'deki ifade ve din özgürlüğüne yönelik iddiaların gerçeklerle bağdaşmadığı vurgulanan açıklamada, Avrupa Parlamentosu dahil hiçbir yabancı kurumun Türkiye'de yürütülen adli süreçlere müdahale edemeyeceği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu kararlar, Türkiye-AB ilişkilerini geliştirme çabalarının ruhuna da ters düşmektedir. Avrupa Parlamentosunu, ülkemiz aleyhindeki çabalara alet olmak ve iç işlerimize müdahaleye yeltenmek yerine Türkiye-AB ilişkileri için yapıcı adımlar atmaya çağırıyoruz."

ÖNCEKİ HABERLER
NATO paylaştı: Türk askerleri, Almanya’daki Steadfast Dart-2026 tatbikatında
NATO paylaştı: Türk askerleri, Almanya’daki Steadfast Dart-2026 tatbikatında
Galatasaray - Eyüpspor / Canlı anlatım
Galatasaray - Eyüpspor / Canlı anlatım
Kredi kartı limitleri yeniden belirleniyor! 2 gün kaldı
Kredi kartı limitleri yeniden belirleniyor! 2 gün kaldı
Boğaziçi öğrencileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karanfille karşıladı: Erdoğan o öğrenciye 'takma kafana' dedi
Boğaziçi öğrencileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karanfille karşıladı: Erdoğan o öğrenciye 'takma kafana' dedi
Rusya, Ukrayna'da kritik 4 bölge ele geçirildi
Rusya, Ukrayna'da kritik 4 bölge ele geçirildi
İstanbul'da trafik yoğunluğu yağmurla birlikte yüzde 89'a çıktı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yağmurla birlikte yüzde 89'a çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sudani arasında kritik telefon görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sudani arasında kritik telefon görüşmesi
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı 11 yıldır böyle bitmiyor! Dikkat çeken istatistik
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı 11 yıldır böyle bitmiyor! Dikkat çeken istatistik
Petrol için Türkiye'nin kapısını çalacaklar
Petrol için Türkiye'nin kapısını çalacaklar
Sosyal medya fenomeni Enes Batur serbest bırakıldı
Sosyal medya fenomeni Enes Batur serbest bırakıldı
Epstein belgelerinde adı geçen DP World'ün CEO'su istifa etti
Epstein belgelerinde adı geçen DP World'ün CEO'su istifa etti
ABD duyurdu: Suriye'deki DEAŞ'lı teröristlerin nakli tamamlandı
ABD duyurdu: Suriye'deki DEAŞ'lı teröristlerin nakli tamamlandı