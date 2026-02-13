BIST 14.181
Akın Gürlek'ten futbolda bahis açıklaması: Kökünü kazıyacağız

Akın Gürlek'ten futbolda bahis açıklaması: Kökünü kazıyacağız

Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, göreve gelmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Gürlek, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında yasal düzenleme eksikliği varsa adım atılacağını belirterek, şike operasyonlarında önemli çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, göreve gelmesinin ardından ilk röportajını verdi. Konuk olduğu bir canlı yayında konuşan Bakan Gürlek, futbolda bahis soruşturmasına dair önemli açıklamalarda da bulundu.

''YASAL DÜZENLEME YAPACAĞIZ''

Yasa dışı bahis sorunundan kurtulabilmek adına yasal düzenleme yapılabileceğini belirten Akın Gürlek, ''Bizim yasa dışı bahis illetinden kurtulmamız gerekiyor. Yasal düzenleme eksikliği varsa yasal düzenleme yapacağız. Yasa dışı bahiste sürekli yöntem değişiyor. Futbolda şikede önemli operasyonlar yaptık.'' yorumunda bulundu.

''BİZ BU İŞİN SONUNA KADAR GİDİP KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ''

Futbolda bahis operasyonunun büyüyeceğini ve sorunun köküne inileceğini belirten Bakan Gürlek, ''Şahısların unvanlarına kim olduklarına bakmadık. Futbolun temiz olması lazım. Bu konuda da çok hassas çalışmalar yürüttük. MASAK raporlarına, HTS kayıtlarına baktık. Bir futbolcunun bahis oynaması bizim kanunlarımıza göre suç değil. Suç olması için kendi maçına bahis oynaması gerekiyor. Biz bu işin sonuna kadar gideceğiz kökünü kazıyacağız.'' sözlerini sarf etti.

