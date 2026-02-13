BIST 14.181
DOLAR 43,73
EURO 51,90
ALTIN 7.078,95
HABER /  GÜNCEL

14 ilde uyuşturucu operasyonu: 324 kişi tutuklandı

14 ilde uyuşturucu operasyonu: 324 kişi tutuklandı

İstanbul merkezli 14 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 324 şüpheli tutuklandı.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Başsavcılık koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile birlikte 10 Şubat'ta çeşitli sosyal medya platformları ve anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinde yapılan çalışmalarda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapılan kapalı ve açık gruplar dahil olmak üzere 69 grup tespit edildiği belirtildi.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı anlaşılan 21'inin grup yöneticisi olduğu 324 şüphelinin yakalandığı bildirilen açıklamada, şüphelilerin tamamının sevk edildikleri sulh ceza hakimliklerince tutuklandığı kaydedildi.

"1 OCAK 2025'TEN BU YANA 29,5 MİLYAR LİRA DEĞERİNDE MAL VARLIĞINA EL KONULDU"
Açıklamada, "Öte yandan söz konusu operasyon hariç 1 Ocak 2025 tarihinden günümüze kadar Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğünce ilimiz genelinde yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla 18 bin 136 şahıs yakalanmış, bu şahıslardan 8 bin 992'si tutuklanmıştır. Uluslararası düzeyde uyuşturucu sevkiyatı yapan suç örgütü lideri ve örgüt üyesi oldukları tespit edilen 456 şüpheliden 329'u tutuklanmış, suçta kullanılan 29,5 milyar lira değerinde mal varlığına ise el konulmuştur." bilgileri verildi.

Yine uluslararası düzeyde faaliyet gösteren 12 suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen ORKİNOS-BULUT, ORKİNOS-BULUT 2 ve ABDO-KASAP (İsveç/Norveç Suç Örgütleri) operasyonlarında bu örgütlerin faaliyetlerinin bitmesinin sağlandığı ifade edilen açıklamada, söz konusu örgütlerin 40 ton 860 kilo uyuşturucu ve uyarıcı madde, 4 milyon 610 bin 350 uyuşturucu haptan sorumlu olduklarının tespit edildiği aktarıldı.

OPERASYON
İstanbul genelinde "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarının, polisin takibinden kaçmak amacıyla anlık mesajlaşma programları ve sosyal medya platformları üzerinden pazar ağı kurmaya çalıştıkları belirlenmişti.

Söz konusu grup ve kanallarda yönetici ve moderatör olarak faaliyet gösteren kişilerin, farklı kanal veya gruplar üzerinden aktif şekilde suç paylaşımları yaparak uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları tespit edilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, yapay zeka destekli geliştirilen "AVCI" projesini de kullandıkları operasyonda 305 şüpheli yakalanmıştı. Çalışmaların devamında 19 zanlı daha gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında ayrıca, mesajlaşma programları ile sosyal medya üzerinden pazar ağı kurmaya çalıştığı tespit edilen şüphelilerin iletişim kurduğu mesajlaşma uygulamasındaki 69 grup kapatılmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Akın Gürlek'ten yemin töreni açıklaması! TBMM'de neler yaşandı?
Akın Gürlek'ten yemin töreni açıklaması! TBMM'de neler yaşandı?
LeBron James'in "triple double" yaptığı maçta Lakers, Mavericks'i yendi
LeBron James'in "triple double" yaptığı maçta Lakers, Mavericks'i yendi
AK Parti'nin "Mobil AKİM"i 3 bin 153 haneye ulaştı
AK Parti'nin "Mobil AKİM"i 3 bin 153 haneye ulaştı
Kante'nin Sivaslı dişçisi anlattı: Suyu bile bir hafta saklar!
Kante'nin Sivaslı dişçisi anlattı: Suyu bile bir hafta saklar!
Trump'tan İran açıklaması: Uçak gemisi Orta Doğu'ya gidiyor!
Trump'tan İran açıklaması: Uçak gemisi Orta Doğu'ya gidiyor!
KAAN savaş uçağının yeni prototip sahneye çıktı
KAAN savaş uçağının yeni prototip sahneye çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Topbaş paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Topbaş paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kadir Topbaş'ı andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kadir Topbaş'ı andı
Dışişleri Bakanlığı'ndan AP karalarına sert tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan AP karalarına sert tepki
NATO paylaştı: Türk askerleri, Almanya’daki Steadfast Dart-2026 tatbikatında
NATO paylaştı: Türk askerleri, Almanya’daki Steadfast Dart-2026 tatbikatında
Kredi kartı limitleri yeniden belirleniyor! 2 gün kaldı
Kredi kartı limitleri yeniden belirleniyor! 2 gün kaldı
Boğaziçi öğrencileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karanfille karşıladı: Erdoğan o öğrenciye 'takma kafana' dedi
Boğaziçi öğrencileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karanfille karşıladı: Erdoğan o öğrenciye 'takma kafana' dedi