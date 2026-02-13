BIST 14.181
DOLAR 43,73
EURO 51,90
ALTIN 7.078,95
HABER /  SPOR

LeBron James'in "triple double" yaptığı maçta Lakers, Mavericks'i yendi

LeBron James'in "triple double" yaptığı maçta Lakers, Mavericks'i yendi

Los Angeles Lakers'ın 41 yaşındaki yıldızı LeBron James, NBA tarihinde triple-double yapan en yaşlı oyuncu oldu.

Abone ol

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, sahasında Dallas Mavericks'i 124-104 mağlup etti.

Crypto.com Arena'daki karşılaşmada, Lakers'ın yıldızı LeBron James, 28 sayı, 12 asist ve 10 ribauntla "triple-double" yaptı.

41 yaşındaki LeBron James, NBA tarihinde triple-double yapan en yaşlı oyuncu oldu.

Rui Hachimura 21, Austin Reaves 18 ve Jaxson Hayes ise 16 sayıyla oynadı.

Mavericks'de Naji Marshall ve Max Christie, 19'ar sayı kaydederken Brandon Williams, 17 sayıyla maçı tamamladı.

BLAZERS DEPLASMANDA KAZANDI

Delta Center'daki karşılaşmada Portland Trail Blazers, deplasmanda Utah Jazz'ı 135-119 yendi.

Blazers'da Donovan Clingan, 23 sayı ve 18 ribauntla "double-double" yaparken Jrue Holiday, 31 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Utah Jazz'da Brice Sensabaugh 28 sayı atarken Ace Bailey, Kyle Filipowski ve Isaiah Collier ise 15'şer sayıyla oynadı.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti'nin "Mobil AKİM"i 3 bin 153 haneye ulaştı
AK Parti'nin "Mobil AKİM"i 3 bin 153 haneye ulaştı
Kante'nin Sivaslı dişçisi anlattı: Suyu bile bir hafta saklar!
Kante'nin Sivaslı dişçisi anlattı: Suyu bile bir hafta saklar!
Trump'tan İran açıklaması: Uçak gemisi Orta Doğu'ya gidiyor!
Trump'tan İran açıklaması: Uçak gemisi Orta Doğu'ya gidiyor!
KAAN savaş uçağının yeni prototip sahneye çıktı
KAAN savaş uçağının yeni prototip sahneye çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Topbaş paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Topbaş paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kadir Topbaş'ı andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kadir Topbaş'ı andı
Dışişleri Bakanlığı'ndan AP karalarına sert tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan AP karalarına sert tepki
NATO paylaştı: Türk askerleri, Almanya’daki Steadfast Dart-2026 tatbikatında
NATO paylaştı: Türk askerleri, Almanya’daki Steadfast Dart-2026 tatbikatında
Kredi kartı limitleri yeniden belirleniyor! 2 gün kaldı
Kredi kartı limitleri yeniden belirleniyor! 2 gün kaldı
Boğaziçi öğrencileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karanfille karşıladı: Erdoğan o öğrenciye 'takma kafana' dedi
Boğaziçi öğrencileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karanfille karşıladı: Erdoğan o öğrenciye 'takma kafana' dedi
Rusya, Ukrayna'da kritik 4 bölge ele geçirildi
Rusya, Ukrayna'da kritik 4 bölge ele geçirildi
İstanbul'da trafik yoğunluğu yağmurla birlikte yüzde 89'a çıktı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yağmurla birlikte yüzde 89'a çıktı