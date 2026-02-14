BIST 14.181
DOLAR 43,73
EURO 51,93
ALTIN 7.075,98
HABER /  SPOR

Fenerbahçe Beko Atina'da son saniye basketiyle kazandı

Fenerbahçe Beko Atina'da son saniye basketiyle kazandı

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 28. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR'u 85-83 yendi.

Abone ol

Fenerbahçe Beko'da Tarık Biberovic, 26 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken sarı-lacivertli ekip, 83-83 eşitlik varken Baldwin'in son saniye basketiyle maçı 2 sayı farkla kazandı.

Avrupa Ligi'nin lideri Fenerbahçe Beko, geride kalan haftalarda oynadığı 27 karşılaşmada 20 galibiyet ve 7 yenilgi yaşadı. Ligdeki son 7 maçından galibiyetle ayrılan Sarunas Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertliler, serisini sürdürüyor.

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR ise 16 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 9. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı, Yunan ekibi 81-77 kazanmıştı.

Salon: Telekom Center

Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Milan Nedovic (Slovenya), Marcin Kowalski (Polonya)

Panathinaikos AKTOR: Shorts 10, Kalaitzakis, Cedi Osman 8, Holmes 4, Sloukas 10, Rogkavopoulos 5, Grant 4, Nunn 17, Faried 7, Hernangomez 18

Fenerbahçe Beko: Metecan Birsen, Baldwin 13, Melli 6, Horton-Tucker 6, Boston 2, De Colo 10, Tarık Biberovic 26, Onuralp Bitim 5, Jantunen 11, Colson 3, Birch 3

1. Periyot: 19-25

Devre: 42-41

3. Periyot: 62-56

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş'ta park yeri kavgası: 1 ölü 1 yaralı
Beşiktaş'ta park yeri kavgası: 1 ölü 1 yaralı
Trump’tan İran için askeri tehdit: Rejim değişikliği en iyi senaryo
Trump’tan İran için askeri tehdit: Rejim değişikliği en iyi senaryo
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı
Rıdvan Dilmen'den bomba Icardi iddiası
Rıdvan Dilmen'den bomba Icardi iddiası
Bakan Kurum: Kentsel dönüşümde yerel yönetimlerle omuz omuza çalışmaya hazırız
Bakan Kurum: Kentsel dönüşümde yerel yönetimlerle omuz omuza çalışmaya hazırız
Emine Erdoğan'dan "TRT World Citizen Awards" paylaşımı
Emine Erdoğan'dan "TRT World Citizen Awards" paylaşımı
Okan Buruk'tan 5-1 sonrası Juventus açıklaması
Okan Buruk'tan 5-1 sonrası Juventus açıklaması
Bakan Çiftçi'den operasyonda yaralanan polise geçmiş olsun telefonu
Bakan Çiftçi'den operasyonda yaralanan polise geçmiş olsun telefonu
Bilal Erdoğan'dan siyasi kariyer açıklaması
Bilal Erdoğan'dan siyasi kariyer açıklaması
Akın Gürlek'ten futbolda bahis açıklaması: Kökünü kazıyacağız
Akın Gürlek'ten futbolda bahis açıklaması: Kökünü kazıyacağız
Fransa'da 2025'te Müslüman karşıtı vakalar yüzde 88 arttı
Fransa'da 2025'te Müslüman karşıtı vakalar yüzde 88 arttı
Galatasaray Eyüpspor'a gol yağdırdı! Icardi'den hat-trick!
Galatasaray Eyüpspor'a gol yağdırdı! Icardi'den hat-trick!