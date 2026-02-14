BIST 14.181
Bakanlıktan çocukları suçtan koruyacak yeni uygulama

Gençlik ve Spor Bakanlığı, çocukların suça sürüklenmesini önlemek amacıyla, 15 milyondan fazla gencin faydalandığı eğitim portalını geliştiriyor. Çocukları suça karşı korumayı hedefleyen, yetenek ve ilgi alanlarını ortaya çıkaran, ailelere de rehberlik sunan yeni nesil e-Rehberlik uygulaması bu yıl kamuoyuna tanıtılacak.

Türkiye'de son dönemde artan 'suça sürüklenmiş çocuklar' vakalarının önüne geçmek için hükümet harekete geçti. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ve 500 bini aşkın kullanıcısı bulunan e-Rehberlik sistemi, çocuklara suça sürüklenmeden müdahale etmek amacıyla geliştirilecek.

Türkiye, çocukların suça sürüklenmesini engellemek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki e-Rehberlik sistemini geliştirerek aileleri de kapsayan ücretsiz ve yetenek odaklı rehberlik hizmeti sunacak.

Hükümet, artan suça sürüklenmiş çocuklar vakalarını önlemek için e-Rehberlik sistemini güçlendirme kararı aldı.

Geliştirilecek sistem, çocuklara suça sürüklenmeden önce çevrim içi ve yüz yüze rehberlik hizmeti sunmayı amaçlıyor.

Uygulama, çocukların yetenek ve beceri haritalarına göre yönlendirmeler içerecek ve aileleri de kapsayacak.

Yeni e-Rehberlik uygulamasına 2026 yılı içerisinde e-Devlet üzerinden ücretsiz erişim sağlanacak.

Türkiye gazetesinin haberine göre; e-Rehberlik uygulamasıyla gençler ve çocuklara, çevrim içi ve yüz yüze rehberlik hizmeti ile uygun eğitim programları sunuluyor.

Geçen yıl bu sistemden 16 bin 655 çocuk ve genç yararlandı. Ayrıca Bakanlığın Eğitim Deneyim Uygulama (EDU) Portalı'nda uzman akademisyenler tarafından hazırlanan yüz yüze ve dijital eğitimlere 15 milyondan fazla genç ve çocuk katıldı.

AİLELER DE YÖNLENDİRİLECEK

Türkiye’nin yetenek tipi ve beceri haritalarına göre geliştirilecek yeni uygulama üzerinden verilecek eğitimlerde çocukların yanı sıra aileleri de yönlendirecek içerikler bulunacak.

Örneğin; çocuğun bireysel spora daha yatkın olması, müziğe karşı daha ilgili olması şeklinde değerlendirmeler yapılarak gerekli yönlendirmeler yapılacak.

E-DEVLET ÜZERİNDEN ÜCRETSİZ ERİŞİM

2026 yılı içerisinde tanıtımının yapılması planlanan yeni uygulama e-Devlet üzerinden ücretsiz olarak bütün genç ve çocuklara sunulacak.

