İstanbul'a fırtına ve sağanak geliyor! AKOM ve Meteoroloji uyardı

İstanbul'da sıcaklıkların hafta sonuna kadar yükselmesi bekleniyor. Öte yandan AKOM ve MGM'nin hava durumu raporuna göre çok kuvvetli fırtına ve sağanak geliyor. Detaylar haberimizde...

Abone ol

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Şubat Cumartesi günü haftalık hava tahmin raporunu açıkladı. Buna göre, hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Güney ve Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Erzurum, Çanakkale, Adıyaman çevreleri, Balıkesir, Gaziantep, Kilis ve Diyarbakır'ın batısında kuvvetli,

İzmir’in güneyi, Aydın, Muğla, Antalya, Burdur ve Isparta illerinin güneyi Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Malatya çevreleri, Kayseri'nin güneyinde çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan ve kuvvetli kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkat!

Rüzgârın; Güney Ege, Akdeniz’de, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/saat), Antalya, Isparta, Muğla, Karaman, Konya, Niğde ve Kayseri çevrelerinde yerel olarak kuvvetli fırtına (50-80, yer yer 90 km/saat), Trabzon ve Rize'nin yükseklerinde yer yer 100 km/saat üzeri esmesi bekleniyor. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkat!

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

AKOM UYARDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava durumu raporunu açıkladı

AKOM’un açıklamasına göre, İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümü Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisi altına girmeye hazırlanıyor.

FIRTINA VE SAĞANAK YAĞIŞA DİKKAT

Bu nedenle önümüzdeki bir hafta boyunca rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetlenerek yer yer fırtına (30-60 km/s) şeklinde esmesi beklenirken aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.