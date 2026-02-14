AK Parti, Mutlu Işıksu'yu ihraç istemiyle disipline sevk etti

Yasak aşk iddiasıyla gündeme gelen Adapazarı Belediye başkanı Mutlu Işıksu hakkında AK Parti, soruşturma başlattı. Işıksu, ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

Adapazarı Belediyesi Başkanı Mutlu Işıksu ile Özel Kalem Müdiresi E.S. arasında yasak aşk yaşandığına dair iddia çok konuşuldu.

Sakarya'da Kamu Denetçiliği Kurumu ile ilgili düzenlenen toplantıda söz alan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceyda Saçar, annesi ile belediye başkanı arasında yasak aşk olduğunu öne sürmüştü.

Saçar, annesi ile Başkan Işıksu arasında geçtiğini ileri sürdüğü yazışmaları CİMER ve TBMM Dilekçe Komisyonu’na sunduğunu da açıkladı.

Işıksu: İtibar suikastı

Genç kızın şok eden iddialarının odağında olan Mutlu Işıksu ise açıklamaların "asılsız" ve "itibar suikastı" olduğunu söyledi ve genç kız hakkında 50 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtığını duyurdu.

Işıksu, kendisine sahte sosyal medya yazışmaları üzerinden şantaj yapıldığını öne sürerek kendisinden 40 milyon lira talep edildiğini, bu paranın verilmemesi durumunda siyasi hayatının bitirileceği yönünde tehdit aldığını iddia etti.

AK Parti'den ihraç işlemleri başladı

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu hakkında ortaya atılan yasak aşk iddiası üzerine AK Parti harekete geçti.

TGRT Haber Temsilcisi Fatih Atik, yaşanan gelişmeyi sosyal medya üzerinden şu ifadelerle duyurdu:

"AK Parti 'yasak aşk' skandalıyla gündeme gelen Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'yu 'KESİN İHRAÇ' talebiyle disiplin kuruluna sevk etti. İhraç işlemleri başladı."

Atik, olayla ilgili bir paylaşım daha yaparak şu değerlendirmede bulundu:

"AK Parti’nin ihraç kararı kamuoyunun beklediği bir karardı. Vicdanları rahatlatan bir karar verildi."