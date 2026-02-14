BIST 14.181
DOLAR 43,73
EURO 51,93
ALTIN 7.075,98
HABER /  GÜNCEL

Akın Gürlek bakan olarak ilk vaadini açıkladı! "Alo Adalet Hattı kuracağım"

Akın Gürlek bakan olarak ilk vaadini açıkladı! "Alo Adalet Hattı kuracağım"

Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, son dönemde tartışmalara yol açan ve vatandaşların büyük mağduriyetler yaşadığı dava süreçlerinin uzamasına ilişkin yürürlüğe koyacağı projeyi ilk kez anlattı.

Abone ol

Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, son dönemde tartışmalara yol açan ve vatandaşların büyük mağduriyetler yaşadığı dava süreçlerinin uzamasına ilişkin yürürlüğe koyacağı projeyi ilk kez anlattı. Kira ve boşanma davalarını örnek gösteren Bakan Gürlek, "'Alo Adalet' hattı kuracağım. Direkt bakanlığa ulaşacaklar. Hakim ve savcılara talimat veremeyiz ama dosya bazlı bürolara bildireceğiz. Komisyon başkanları aranacak, şikayetler iletilecek." ifadelerini kullandı.

Artan kira uyuşmazlıkları ve yıllarca süren çekişmeli boşanma davaları vatandaşın en çok şikayet ettiği hukuki sorunlar arasında yer alırken, Adalet Bakanı Akın Gürlek bu alanlara yönelik yeni bir proje hazırlığında olduklarını açıkladı.

VATANDAŞ UZUN DAVA SÜREÇLERİNDEN ŞİKAYETÇİ

Son dönemde özellikle büyükşehirlerde ev sahibi–kiracı anlaşmazlıkları dikkat çekici biçimde arttı. Kira bedellerindeki hızlı yükseliş, tahliye talepleri ve mahkemelerdeki yoğunluk hem kiracıları hem de ev sahiplerini zor durumda bırakıyor. Kiracılar fahiş kira artışı baskısından şikayet ederken, ev sahipleri ise düşük kira bedelleri ve tahliye süreçlerinin uzamasından yakınıyor. Yargı süreçlerinin aylar hatta yıllar sürmesi, taraflar arasındaki gerilimi daha da artırıyor.

BOŞANMA DAVALARI YILLARCA SÜRÜYOR

Öte yandan çekişmeli boşanma davalarının uzun sürmesi de hem ekonomik hem de psikolojik açıdan tarafları yıpratıyor. Velayet, nafaka ve mal paylaşımı konularında yaşanan anlaşmazlıkların, dava sürelerini uzattığı belirtiliyor.

Vatandaşlar, yargılamaların hızlandırılması, arabuluculuk mekanizmasının daha etkin işletilmesi ve mağduriyetleri azaltacak düzenlemelerin hayata geçirilmesi çağrısında bulunuyor.

BAKAN GÜRLEK'TEN YENİ PROJE

Adalet Bakanı Akın Gürlek, ev sahibi–kiracı uyuşmazlıkları ile uzun süren boşanma davalarına çözüm olacak bir proje üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

ALO ADALET HAKKI GELİYOR

A Haber canlı yayınında yürürlüğe konacak 'Alo Adalet' hattı projesini ilk kez anlatan Bakan Gürlek, "'Alo Adalet' hattı kuracağım. Direkt bakanlığa ulaşacaklar. Hakim ve savcılara talimat veremeyiz ama dosya bazlı bürolara bildireceğiz. Komisyon başkanları aranacak, şikayetler iletilecek." ifadelerini kullandı.

VATANDAŞ DOĞRUDAN ADALET BAKANLIĞI'NA ULAŞACAK

Boşanma, kira ve kadastro davalarının uzun sürmesinin ciddi mağduriyet oluşturduğunu ifade eden Gürlek, bazı kadastro davalarının nesiller boyu devam ettiğini söyledi.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ile birlikte "Sıfır Gecikme" projesini başlattıklarını belirten Gürlek, sorun yaşanan dosyaların tek tek incelendiğini kaydetti.

Gürlek, uzun süren davalarla ilgili vatandaşların 'Alo Adalet' ile doğrudan Bakanlığa ulaşabileceğini söyledi.

Başvuruların telefon, e-posta ya da CİMER üzerinden yapılabileceğini belirten Gürlek, hâkim ve savcılara talimat verilemeyeceğini ancak HSK bünyesindeki "Yargının Etkinliği Bürosu" aracılığıyla dosya bazlı inceleme yapılacağını ifade etti.

Amaçlarının yargıya müdahale değil, gecikme sebeplerini tespit etmek olduğunu vurguladı.

TİCARET MAHKEMELERİ TEK MERKEZDE TOPLANACAK

İstanbul'un bir ticaret şehri olduğunu belirten Gürlek, ticaret mahkemelerinin dağınık yapısının süreci uzattığını söyledi. İstanbul'da ticaret mahkemelerini tek bir merkezde toplamak için pilot proje başlatacaklarını açıklayan Gürlek, böylece konkordato ve iflas davalarında daha hızlı ve yeknesak kararlar alınacağını ifade etti.

Fiziki imkanlara yönelik çalışmaların başlatıldığını belirten Gürlek, ticari güven ortamının güçlendirilmesiyle yatırımların artacağını ve uzun süren ticari davaların kısalacağını kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray maçı sonrası Eyüpspor'dan hakeme tepki
Galatasaray maçı sonrası Eyüpspor'dan hakeme tepki
Ankara'da çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonda 23 şüpheli tutuklandı
Ankara'da çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonda 23 şüpheli tutuklandı
IMF'den Türkiye'nin ekonomi programına ilişkin açıklama
IMF'den Türkiye'nin ekonomi programına ilişkin açıklama
Fenerbahçe Beko Atina'da son saniye basketiyle kazandı
Fenerbahçe Beko Atina'da son saniye basketiyle kazandı
Beşiktaş'ta park yeri kavgası: 1 ölü 1 yaralı
Beşiktaş'ta park yeri kavgası: 1 ölü 1 yaralı
Trump’tan İran için askeri tehdit: Rejim değişikliği en iyi senaryo
Trump’tan İran için askeri tehdit: Rejim değişikliği en iyi senaryo
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı
Rıdvan Dilmen'den bomba Icardi iddiası
Rıdvan Dilmen'den bomba Icardi iddiası
Bakan Kurum: Kentsel dönüşümde yerel yönetimlerle omuz omuza çalışmaya hazırız
Bakan Kurum: Kentsel dönüşümde yerel yönetimlerle omuz omuza çalışmaya hazırız
Emine Erdoğan'dan "TRT World Citizen Awards" paylaşımı
Emine Erdoğan'dan "TRT World Citizen Awards" paylaşımı
Okan Buruk'tan 5-1 sonrası Juventus açıklaması
Okan Buruk'tan 5-1 sonrası Juventus açıklaması
Bakan Çiftçi'den operasyonda yaralanan polise geçmiş olsun telefonu
Bakan Çiftçi'den operasyonda yaralanan polise geçmiş olsun telefonu