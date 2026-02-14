BIST 14.181
MHP’den adım geldi! Ev kadınlarına emeklilik geliyor, primleri devlet ödeyecek

Bir süreden beri devam eden ‘ev kadınlarına emeklilik verilecek mi?’ gündemine MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk yeni bir soluk getirdi. Şanlıtürk, ev kadınlarının sigorta kapsamında alınmasını ve primlerin devlet tarafından ödenmesini talep etti.

Ev kadınlarına emeklilik hakkı sunulması bir süreden beri gündemde olan konu başlıklarından biri. MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk ise ev kadınlarına emeklilik hakkı için önemli bir adım attı.

Şanlıtürk, ev kadınlarının sigorta kapsamında alınmasını ve primerin devlet tarafından ödenmesini talep etti. Teklifin gerekçesinde, ailenin güçlenmesinin temel yolunun kadınların hem aile içinde hem de toplumsal hayatta ekonomik ve sosyal açıdan desteklenmesinden geçtiğine dikkat çekildi.

Teklif ile çocuk yardımı tutarlarının artırılması ve ‘annelik desteği’ başlığı altında bir düzenleme de yer alıyor.

DESTEK ÖDEMESİ NASIL OLACAK?

Türk vatandaşı olan annelere çocukları 18 yaşını doldurana kadar aylık her bir çocuk için net asgari ücret tutarının dörtte biri destek ödemesi yapılması isteniyor.

YARISINI DEVLET ÖDEYECEK

Teklifte, 100 ve üzeri çalışanı bulunan iş yerlerinde çocuk bakımevi kurulması zorunluğu getirilmesinin yanı sıra, ebeveynleri bu iş yerlerinde çalışan çocukların buralardan ücretsiz faydalanacağına ilişkin düzenleme de bulunuyor.

Bu iş yerlerinde çocuk başına düşen bakımevi masrafının yarısının devlet tarafından karşılanacağı, çocuk bakımevi bulunmayan iş yerlerinde ise işverenlerce ebeveynlere bakımevi desteği verilmesi öngörülüyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi

