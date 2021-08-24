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Hollanda'yı da yenen Filenin Sultanları gruptan lider çıktı

Hollanda'yı da yenen Filenin Sultanları gruptan lider çıktı

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Hollanda'yı 3-0 yenen Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, beşte beş yapan ile D Grubu'nu lider tamamlayarak 8'li finallere yükseldi.

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Romanya'nın Kaloşvar kentindeki BT Arena'da oynanan ve iki yenilgisiz takımın karşı karşıya geldiği karşılaşmada Filenin Sultanları baştan sona oyun disiplinini koruyarak salondan galip ayrıldı. Kaptan Eda Erdem Dündar, 16 sayıyla Hollanda karşısında milli takımın en skorer oyuncusu oldu.

Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada beşte beş yapan Ay-Yıldızlılar sadece ilk maçta Romanya'ya set verdi.

Milliler, Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde oynayacağı 8'li final maçında B Grubu'nun dördüncüsü ile karşılaşacak. Turnuvada 8'li finaller 28-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Hollanda: 0 - 3 :Türkiye

Salon: BT Arena
Hakemler: Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan), Sabine Witte (Almanya)

Hollanda: Anne Buijs, Eline Timmerman, Elles Dambrink, Nika Daalderop, Juliet Lohuis, Britt Bongaerts (Kirsten Knip, Myrthe Schoot, Maret Grothues, Laura Dijkema, Mamit Jasper, Celeste Plak, Indy Baijens)

Türkiye: Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Hande Baladın (Simge Şebnem Aköz)

Setler: 21-25, 21-25, 20-25

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